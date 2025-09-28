Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. Черноморец нанес Агробизнесу первое поражение в сезоне
Первая лига
Черноморец
28.09.2025 16:30 – FT 1 : 0
Агробизнес
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 18:47 |
Первая лига. Черноморец нанес Агробизнесу первое поражение в сезоне

Команда Александра Кучера продолжает удерживать лидерство

ФК Черноморец

В воскресенье, 28 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Черноморец» встретился с «Агробизнесом». Игра прошла в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась минимальной победой хозяев поля.

Поединок «Черноморца» и «Агробизнеса» можно было считать матчем тура. Ведь встречались первая и третья команды Первой лиги. К тому же ни «Черноморец», ни «Агробизнес», в чемпионате не проигрывали.

В первом тайме атаки команд результата не принесли. «Черноморец» открыл счет в начале второй половины матча. Автором гола на 49-й минуте стал Владислав Герич. Для «Агробизнеса» этот мяч стал первым пропущенным на выезде с начала чемпионата.

«Агробизнес» не хотел прерывать свою безвыигрышную серию и старался отыграться. Но попытки у успеху не привели. «Черноморец» одержал в чемпионате пятую победу подряд.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»

Черноморец – Агробизнес – 1:0

Гол: Герич, 49

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Агробизнес Владислав Герич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Ded
Молодцы!✌️
