Первая лига. Черноморец нанес Агробизнесу первое поражение в сезоне
Команда Александра Кучера продолжает удерживать лидерство
В воскресенье, 28 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Черноморец» встретился с «Агробизнесом». Игра прошла в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась минимальной победой хозяев поля.
Поединок «Черноморца» и «Агробизнеса» можно было считать матчем тура. Ведь встречались первая и третья команды Первой лиги. К тому же ни «Черноморец», ни «Агробизнес», в чемпионате не проигрывали.
В первом тайме атаки команд результата не принесли. «Черноморец» открыл счет в начале второй половины матча. Автором гола на 49-й минуте стал Владислав Герич. Для «Агробизнеса» этот мяч стал первым пропущенным на выезде с начала чемпионата.
«Агробизнес» не хотел прерывать свою безвыигрышную серию и старался отыграться. Но попытки у успеху не привели. «Черноморец» одержал в чемпионате пятую победу подряд.
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»
Черноморец – Агробизнес – 1:0
Гол: Герич, 49
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
