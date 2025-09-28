Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Черноморец
28.09.2025 16:30 - : -
Агробизнес
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 11:39 | Обновлено 28 сентября 2025, 12:03
Черноморец – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 28 сентября в 16:30 по Киеву

Черноморец – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Черноморец

Практически идеальный сезон проводит одесская команда после вылета из УПЛ. За 7 поединков Первой лиги «Черноморец» потерял очки только раз – в матче 3-го тура против «Ворсклы», завершившегося вничью 0:0. С 19-ю баллами одесситы занимают 1-е место турнирной таблицы чемпионата, опережая ближайшего конкурента «Буковину» на 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины команда дошла до 1/16 финала, однако там в серии пенальти потерпела поражение от любительского «Агротеха».

Агробизнес

Волочиский коллектив находится в очень хорошей форме. За 7 поединков Первой лиги команда одержала 4 победы и трижды сыграла вничью. Эти результаты позволяют «Агробизнесу» занимать 3 место турнирной таблицы чемпионата, имея на счету 15 очков.

В Кубке Украины «Агробизнес» уже одолел «Диназ» и «Денгофф» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В период с 2019 по 2021 год коллективы сыграли между собой 4 матча. В каждом из них с общим счетом 5:0 победил «Агробизнес».

Интересные факты

  • «Агробизнес» имеет лучшую оборону в Первой лиге на данный момент – за 7 игр коллектив пропустил всего 1 гол.
  • В то же время «Черноморец» отличился уже 14-ю мячами в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Агробизнес» не потерпел ни одного поражения в 5-ти выездных играх этого сезона. На счету команды 2 победы и 3 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.68.

Черноморец Одесса Агробизнес Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
