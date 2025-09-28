Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр КUCHЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу в матче с «Агробизнесом»

ФК Черноморец. Александр Кучер

В поединке восьмого тура Первой лиги «Черноморец» встретился с «Агробизнесом» и одержал победу со счетом 1:0. Итог матча подвел наставник одесского клуба Александр Кучер.

«Мы понимали, что очень важное значение будет иметь эта игра, исходя из турнирной таблицы. И соперник непрост. Чижевский умеет делать такие команды. У него всегда они боевые, с характером, физически очень хорошо готовы. Я сам работал под его руководством и понимаю, что нас сегодня ждало. В принципе, начало было неплохое, но снова нас подводит реализация. Могли забивать, и было бы, пожалуй, поначалу легче. Они несколько проблем создали нам в первом тайме. И когда во втором забили гол, было спокойнее. Отдали им инициативу, начали закрывать середину, чтобы не было разрывов у нас, и довели дело до логического конца.

Ракицкий и Хачериди? Они сегодня хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. Ярослав очень удачно тоже подключался. Да и Евгений тоже на стандартах всегда был. От него исходит опасность. И, конечно, они молодцы. Сзади нуль. 1:0 победа. Для нас это очень важные три очка были и думаю они заслужены.

Ситуация с травмированными? На тренировке в стыке получил травму Хобленко. Это для нас, конечно, потеря, потому что еще Кулач и Луифер не в тех кондициях, которые мы хотели бы видеть от них. Надо еще набирать, потому что не хватает их на всю игру. Ну, это видно по интенсивности, как они двигаются на футбольном поле. Есть замены. Перестроились во втором тайме уже на два нападающих. Есть проблемы по здоровью у Когута. Ждем. Он тренируется с нами, но все еще есть у него слабость.

Насколько влияет атмосфера на трибунах? Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, что они нас поддерживают, и их становится больше. Для нас это очень важно. Конечно, их поддержка ощущается. Когда они гонят команду, ей легче бежать вперед. Но они тоже нуждаются в каких-то голевых моментах, чтобы они создавались, чтобы им давались эти эмоции. Они ведь не могут где-то просто так поддерживать. Когда есть момент, тогда и болельщику нравится, и они гонят команду вперед», – сказал Александр Кучер.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
