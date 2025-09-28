Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ
Львовский «Рух» и донецкий «Шахтер» встретились в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок проходит 28 сентября, команды играют на «Арене Львов» в городе Львов.
С 14 баллами после 6 матчей «Шахтер» занимал третье место турнирной таблицы перед началом матча. «Рух» за аналогичное количество игр набрал лишь 3 балла и расположился на 16-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур
Рух – Шахтер – 0:2 (обновляется)
Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31
События матча
