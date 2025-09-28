Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Премьер-лига
Рух Львов
28.09.2025 18:00 – FT 0 : 4
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ

Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

Львовский «Рух» и донецкий «Шахтер» встретились в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходит 28 сентября, команды играют на «Арене Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С 14 баллами после 6 матчей «Шахтер» занимал третье место турнирной таблицы перед началом матча. «Рух» за аналогичное количество игр набрал лишь 3 балла и расположился на 16-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

Рух – Шахтер – 0:2 (обновляется)

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк), асcист Ефим Конопля.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Артем Бондаренко.
Даниил Кирияка
