Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва

Тема возможного ухода главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с поста набирает новые обороты.

Как стало известно Sport.ua, руководство греческого «Панатинаикоса» дало главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву, которого хотят видеть у руля своей команды, время до конца сентября для расторжения контракта с УАФ.

По имеющейся информации, президент УАФ Андрей Шевченко категорически отказывается отпускать Реброва, поэтому вариант Б с заменой руководства сборной даже не рассматривается. Тем более, что после неудачного старта в отборочном цикле ЧМ-2026 это стало бы признанием ошибок в кадровом вопросе.

Тем не менее, Сергей Ребров действительно серьезно настроен сменить «прописку» в тренерской деятельности и для решения своих личных вопросов собирается заручиться даже поддержкой первых лиц Украины.

Добавим, что возможная смена главного тренера может негативно сказаться на микроклимате в национальной сборной Украины, у которой уже в середине октября предстоят решающие матчи в борьбе за путевку на финальную часть мирового футбольного форума – против Исландии и Азербайджана.

Сергей Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.

