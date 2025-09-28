Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ
Тема возможного ухода главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с поста набирает новые обороты.
Как стало известно Sport.ua, руководство греческого «Панатинаикоса» дало главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву, которого хотят видеть у руля своей команды, время до конца сентября для расторжения контракта с УАФ.
По имеющейся информации, президент УАФ Андрей Шевченко категорически отказывается отпускать Реброва, поэтому вариант Б с заменой руководства сборной даже не рассматривается. Тем более, что после неудачного старта в отборочном цикле ЧМ-2026 это стало бы признанием ошибок в кадровом вопросе.
Тем не менее, Сергей Ребров действительно серьезно настроен сменить «прописку» в тренерской деятельности и для решения своих личных вопросов собирается заручиться даже поддержкой первых лиц Украины.
Добавим, что возможная смена главного тренера может негативно сказаться на микроклимате в национальной сборной Украины, у которой уже в середине октября предстоят решающие матчи в борьбе за путевку на финальную часть мирового футбольного форума – против Исландии и Азербайджана.
Сергей Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним.
