28 сентября 2025, 12:13
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва

Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ

Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Сергей Ребров

Тема возможного ухода главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с поста набирает новые обороты.

Как стало известно Sport.ua, руководство греческого «Панатинаикоса» дало главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву, которого хотят видеть у руля своей команды, время до конца сентября для расторжения контракта с УАФ.

По имеющейся информации, президент УАФ Андрей Шевченко категорически отказывается отпускать Реброва, поэтому вариант Б с заменой руководства сборной даже не рассматривается. Тем более, что после неудачного старта в отборочном цикле ЧМ-2026 это стало бы признанием ошибок в кадровом вопросе.

Тем не менее, Сергей Ребров действительно серьезно настроен сменить «прописку» в тренерской деятельности и для решения своих личных вопросов собирается заручиться даже поддержкой первых лиц Украины.

Добавим, что возможная смена главного тренера может негативно сказаться на микроклимате в национальной сборной Украины, у которой уже в середине октября предстоят решающие матчи в борьбе за путевку на финальную часть мирового футбольного форума – против Исландии и Азербайджана.

Сергей Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
MaximusOne
Автор, те що відхід Реброва негативно позначиться на мікрокліматі в збірній, це ти сам придумав, чи то тобі президент ФФУ на вушко нашиптав ?
Ответить
+1
volf2020
сергійчик вали вже швидко може без тебе Україна обіграе Азербайджан
Ответить
+1
Chemp83
Ребров це не втрата 
Ответить
+1
Soyer
Петракова назад зовите 
Ответить
+1
Remark
Ху.йлан, а не дедлайн! Н.й він кому потрібний?
Ответить
+1
An124_Ukr
Піде в той Панатінайкос і там обісретьс - це вже давно Сируня Ребров і нездара
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo1927
Выходит новость про то что Шевченко нашёл нового тренера - было фейк.
Ответить
0
Winner21
Та яка там боротьба за путівку? Греки платять більше і це єдиний чинник для прийняття рішення, а з Андрушкою домовиться. І той заброньований зброд критичної інфраструктури, який зветься збірною, ні покращить, ні погіршить ніякий тренер. Двох-трьох гравців, які виступають на дійсно достойному рівні, ніяк не вистачить, щоб вийти з ями, в якій опинився футбол в країні
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
