Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Тренер готовится возглавить «Панатинаикос»
Греческий «Панатинаикос» продолжает искать нового главного тренера после увольнения Руя Витории.
СМИ из Греции сообщают, что руководство «Пао» уже достигло соглашения с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым, согласовав финансовые условия. По информации Outsidersbet, Ребров покинет сборную Украины после матча с Азербайджаном, который пройдет 13 октября 2025
Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.
