28 сентября 2025, 00:25 |
945
3

Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним

Тренер готовится возглавить «Панатинаикос»

28 сентября 2025, 00:25 |
945
3 Comments
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Греческий «Панатинаикос» продолжает искать нового главного тренера после увольнения Руя Витории.

СМИ из Греции сообщают, что руководство «Пао» уже достигло соглашения с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым, согласовав финансовые условия. По информации Outsidersbet, Ребров покинет сборную Украины после матча с Азербайджаном, который пройдет 13 октября 2025

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

Источник: Outsidersbet
Комментарии 3
ulefka
Нарешті воно ПІДЕ!!Як же воно вже задовбало!!!!
+2
MaximusOne
Після того як на днях Панатінаїкос в Лізі Європи розгромив Янг Бойз, думаю вони можуть залишити того тренера який очолює команду зараз.
0
antt
Ребров сказав? А де логіка. А чому не вже?! А може треба буде допомагати вийти в плейоф якщо ще буде можливість. Це напевно і на те розраховане що піде якщо можливості не буде, а якщо буде то залишиться або точно буде поєднувати. Бо проти французів що там готувати як результат відомий, хіба проти ісландців. Але важко було навіть припустити що його так форсовано будуть знімати в його ж інтересах.
0
