Рома – Верона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 28 сентября, римский «Рома» проведет футбольный поединок с «Вероной» в пятом туре итальянской Серии А.

Команды сразятся в Риме на арене «Стадио Олимпико».

Запланировано, что матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот матч станет пятым в нынешнем сезоне.

Перед поединком «Рома» находится на четвертом месте (девять баллов), а вот «Верона» – на 15-м (три балла).

Рома – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция