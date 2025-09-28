Рома – Верона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 16:00 поединок 5-го тура итальянской Серии А
В воскресенье, 28 сентября, римский «Рома» проведет футбольный поединок с «Вероной» в пятом туре итальянской Серии А.
Команды сразятся в Риме на арене «Стадио Олимпико».
Запланировано, что матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот матч станет пятым в нынешнем сезоне.
Перед поединком «Рома» находится на четвертом месте (девять баллов), а вот «Верона» – на 15-м (три балла).
