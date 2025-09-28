Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Верона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
28.09.2025 16:00 – перерыв 1 : 0
Эллас Верона
Италия
28 сентября 2025, 16:00 |
1072
2

Смотрите 28 сентября в 16:00 поединок 5-го тура итальянской Серии А

Рома – Верона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 сентября, римский «Рома» проведет футбольный поединок с «Вероной» в пятом туре итальянской Серии А.

Команды сразятся в Риме на арене «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Запланировано, что матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот матч станет пятым в нынешнем сезоне.

Перед поединком «Рома» находится на четвертом месте (девять баллов), а вот «Верона» – на 15-м (три балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома), асcист Зеки Челик.
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Сыграет ли Довбик? Рома выбрала стартовый состав на матч Серии А с Вероной
Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
смотреть онлайн Рома Рим Верона чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Фанькин кот
Ооо, наконец-то, Тёма хорошо вкатился в игру. И на старте забил.
Перець
Сьогодні ще раз побачимо в якій він фізичній формі
