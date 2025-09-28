Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча

Вечером 28 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А, в котором «Рома» уверенно победила «Верону» со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит уже на 7-й минуте. Отличился украинский форвард «Ромы» Артем Довбик после точного навеса Зеки Челика (1:0).

Второй гол «волки» забили на 79-й минуте – отличился Мохамед Суле (2:0).

Эта победа позволила «Роме» набрать 12 очков и догнать «Наполи» на вершине турнирной таблицы.

Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025

Рома – Верона – 2:0

Голы: Довбик, 7 – Суле, 79

Видео голов и обзор матча