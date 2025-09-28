28.09.2025 16:00 – FT 2 : 0
Италия28 сентября 2025, 22:16 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:26
614
0
Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии A
Вечером 28 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А, в котором «Рома» уверенно победила «Верону» со счетом 2:0.
Первый гол в матче был забит уже на 7-й минуте. Отличился украинский форвард «Ромы» Артем Довбик после точного навеса Зеки Челика (1:0).
Второй гол «волки» забили на 79-й минуте – отличился Мохамед Суле (2:0).
Эта победа позволила «Роме» набрать 12 очков и догнать «Наполи» на вершине турнирной таблицы.
Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025
Рома – Верона – 2:0
Голы: Довбик, 7 – Суле, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома), асcист Зеки Челик.
