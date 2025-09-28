Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
28.09.2025 16:00 – FT 2 : 0
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 сентября 2025, 22:16 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:26
614
0

Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии A

28 сентября 2025, 22:16 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:26
614
0
Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А, в котором «Рома» уверенно победила «Верону» со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит уже на 7-й минуте. Отличился украинский форвард «Ромы» Артем Довбик после точного навеса Зеки Челика (1:0).

Второй гол «волки» забили на 79-й минуте – отличился Мохамед Суле (2:0).

Эта победа позволила «Роме» набрать 12 очков и догнать «Наполи» на вершине турнирной таблицы.

Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025

Рома – Верона – 2:0

Голы: Довбик, 7 – Суле, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома), асcист Зеки Челик.
По теме:
ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини видео голов и обзор Зеки Челик Эван Фергюсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28 сентября 2025, 17:28 18
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос

Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 28.09.2025, 20:59
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 36
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем