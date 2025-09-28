Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Рома
28.09.2025 16:00 - : -
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 сентября 2025, 14:57 |
154
0

Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 сентября в 16:00 по Киеву

28 сентября 2025, 14:57 |
154
0
Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября на Стадио Олимпико пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Вероной.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Рома

Команда все еще претендует на статус местного гранда, но уже достаточно давно не получается вернуться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне эта цель была близка, несмотря на то, что был тяжелый старт, когда с тренерского поста сняли последовательно Де Росси и Юрича. Но все же Раньери гонку за четвертое место Ювентусу проиграл - и какая разница, что отстали всего в одно очко.

В итоге сейчас итальянцы, уже с новым наставником, Гасперини, снова играли в Лиге Европы. И получилось оформить итоговые 2:1 на поле Ниццы. Правда, Довбик, что получил место в старте, снова не улучшил свою статистику. Перед этим в Серии А был хороший старт, с обилием побед, когда счет 1:0 стал фирменным - там обыграли Болонью, Пизу и даже, в столичном дерби, Лацио. Но помним, что была и явная осечка, в виде минимального поражения Торино.

Верона

Клуб в последнее время постоянно выполняет одну и ту же задачу. Он бьется за выживание, и при этом постоянно набирает достаточно очков. Так было и в прошлом сезоне, когда удалось взять только десять побед и 37 баллов - меньше, чем по одному в среднем за поединок. Но при этом даже такого итога хватило, чтобы разместиться в финальной таблице на сравнительно высокой четырнадцатой позиции.

Сейчас у подопечных Паоло Дзанетти откровенно не получается. Даже в кубке не было побед - с Аудаче удалось пройти дальше по итогам послематчевых пенальти после 1:1, потом, на этой неделе, так же вылетели, причем серию выиграла скромная Венеция после 0:0 в игровое время. Много ничьих было и в Серии А - там уступили только Лацио (правда, при этом 0:4), с остальными - Удинезе, Кремонезе и даже Ювентусом - делили очки.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках выигрывал тот, кто принимал соперника дома - и трижды это были римляне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости прервут тенденцию взаимоотношений этих клубов. Ставим на то, что подопечные Гасперини выигран с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Рома
28 сентября 2025 -
16:00
Эллас Верона
Фора Ромы (-1) 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сыграет ли Довбик? Рома выбрала стартовый состав на матч Серии А с Вероной
Серия A: Милан – Наполи. Прогноз и анонс на суперматч
АПЛ: Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на топ-матч
Рома Рим Верона Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Футбол | 28 сентября 2025, 14:58 0
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом

Мадридский клуб пролетит 11 часов, чтобы провести матч Лиги чемпионов

Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28 сентября 2025, 00:03 7
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков

Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 11:00
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 15
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 217
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем