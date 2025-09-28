28 сентября на Стадио Олимпико пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Вероной.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Рома

Команда все еще претендует на статус местного гранда, но уже достаточно давно не получается вернуться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне эта цель была близка, несмотря на то, что был тяжелый старт, когда с тренерского поста сняли последовательно Де Росси и Юрича. Но все же Раньери гонку за четвертое место Ювентусу проиграл - и какая разница, что отстали всего в одно очко.

В итоге сейчас итальянцы, уже с новым наставником, Гасперини, снова играли в Лиге Европы. И получилось оформить итоговые 2:1 на поле Ниццы. Правда, Довбик, что получил место в старте, снова не улучшил свою статистику. Перед этим в Серии А был хороший старт, с обилием побед, когда счет 1:0 стал фирменным - там обыграли Болонью, Пизу и даже, в столичном дерби, Лацио. Но помним, что была и явная осечка, в виде минимального поражения Торино.

Верона

Клуб в последнее время постоянно выполняет одну и ту же задачу. Он бьется за выживание, и при этом постоянно набирает достаточно очков. Так было и в прошлом сезоне, когда удалось взять только десять побед и 37 баллов - меньше, чем по одному в среднем за поединок. Но при этом даже такого итога хватило, чтобы разместиться в финальной таблице на сравнительно высокой четырнадцатой позиции.

Сейчас у подопечных Паоло Дзанетти откровенно не получается. Даже в кубке не было побед - с Аудаче удалось пройти дальше по итогам послематчевых пенальти после 1:1, потом, на этой неделе, так же вылетели, причем серию выиграла скромная Венеция после 0:0 в игровое время. Много ничьих было и в Серии А - там уступили только Лацио (правда, при этом 0:4), с остальными - Удинезе, Кремонезе и даже Ювентусом - делили очки.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках выигрывал тот, кто принимал соперника дома - и трижды это были римляне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости прервут тенденцию взаимоотношений этих клубов. Ставим на то, что подопечные Гасперини выигран с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).