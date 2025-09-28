Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он часто становится звездой матча»
Итальянский специалист прокомментировал матч с «Вероной»
Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч пятого тура чемпионата Италии, в котором его подопечные со счетом 2:0 одолели «Верону»:
«Я знал о трудностях, с которыми столкнулись несколько игроков. Мы впервые сыграли три матча за неделю, и у некоторых игроков была заметна усталость».
«Мы не ожидали такого, поэтому нам придется оценить ситуацию в ближайших матчах».
«У нас были трудности, которых никогда не было в других матчах. Некоторые игроки, которые всегда были эффективными и точными, сегодня испытывали больше трудностей. «Верона», когда вышла на поле, сумела играть в пас и играть с большей легкостью, чем обычно. Мы страдали больше, чем должны были».
«Свилар? Если у «Ромы» такие показатели в обороне, то во многом это заслуга Свилара. Он часто становится звездой матча, и когда не делает выдающихся сейвов, он остается надежным игроком, даже контролируя игру и облегчая сейвы. Сегодня он сделал невероятно своевременный выход. У нас отличный вратарь».
«Эти результаты радуют, но сейчас нам нужно оценивать их по каждому матчу. Нам нужно сосредоточиться на росте, развитии и улучшении, восстанавливая таких игроков, как Пеллегрини, Довбик и Эрмосо. Мы также ждем, когда выздоровеют некоторые травмированные игроки. Зиолковски также дебютировал сегодня, и он многообещающий игрок. Есть и другие игроки, которые могут нам помочь, если мы так сильно страдаем, играя по три матча в неделю».
Ранее Артем Довбик прокомментировал матч с «Вероной».
