Артем ДОВБИК: «Мы много разговариваем во время тренировок»

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал матч пятого тура Серии А с «Вероной», в котором он забил гол, а его команда добыла победу со счетом 2:0:

«Для нас, нападающих, очень важно забивать голы, но в целом важнее выигрывать матчи. Я улучшаю свои движения, улучшаю физическую форму и буду расти дальше. Различия между мной и Фергюсоном? У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Мы много разговариваем во время тренировок, у него есть опыт в Премьер-лиге, и он нам поможет. Я предпочитаю не говорить об этом, я стараюсь улучшаться и учиться у такого мастера, как Гасперини».

