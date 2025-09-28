Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Мы много разговариваем во время тренировок»
Италия
28 сентября 2025, 20:36 |
685
0

Артем ДОВБИК: «Мы много разговариваем во время тренировок»

Украинский нападающий дал комментарий после матча с «Вероной»

28 сентября 2025, 20:36 |
685
0
Артем ДОВБИК: «Мы много разговариваем во время тренировок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал матч пятого тура Серии А с «Вероной», в котором он забил гол, а его команда добыла победу со счетом 2:0:

«Для нас, нападающих, очень важно забивать голы, но в целом важнее выигрывать матчи. Я улучшаю свои движения, улучшаю физическую форму и буду расти дальше. Различия между мной и Фергюсоном? У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Мы много разговариваем во время тренировок, у него есть опыт в Премьер-лиге, и он нам поможет. Я предпочитаю не говорить об этом, я стараюсь улучшаться и учиться у такого мастера, как Гасперини».

Ранее стала известна оценка Артем Довбик за матч с «Вероной».

По теме:
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он часто становится звездой матча»
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Довбик провел 50-й матч за Рому. За какой клуб он сыграл больше?
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон
Даниил Кирияка Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28 сентября 2025, 07:05 17
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове

Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне

Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Футбол | 28.09.2025, 21:15
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем