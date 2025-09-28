Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Украинский нападающий провел на поле 60 минут
В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч пятого утра чемпионата Италии между римской «Ромой» и «Вероной».
Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поел 60 минут и отличился одним забитым мячом. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру украинца в 7.2 баллов.
Лучшим по версии SofaSсore стал аргентинский вингер хозяев Матиас Суле, на его счету 1 гол и оценка 7.6. Лучшим по версии WhoScored стал голкипер «волков» Миле Свилар. на его счету 3 сейва и оценка 7.8.
