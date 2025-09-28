Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Италия
28 сентября 2025, 19:09 |
1743
0

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

28 сентября 2025, 19:09 |
1743
0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч пятого утра чемпионата Италии между римской «Ромой» и «Вероной».

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поел 60 минут и отличился одним забитым мячом. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру украинца в 7.2 баллов.

Лучшим по версии SofaSсore стал аргентинский вингер хозяев Матиас Суле, на его счету 1 гол и оценка 7.6. Лучшим по версии WhoScored стал голкипер «волков» Миле Свилар. на его счету 3 сейва и оценка 7.8.

По теме:
Довбик провел 50-й матч за Рому. За какой клуб он сыграл больше?
Довбик вышел в старте и забил. Рома победила Верону
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Артем Довбик Рома Рим Верона чемпионат Италии по футболу Серия A оценки WhoScored SofaScore Миле Свилар Матиас Суле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 8
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами

Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре

Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28 сентября 2025, 18:44 0
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28.09.2025, 17:28
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28.09.2025, 03:59
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем