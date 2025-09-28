ДОВБИК: «Немного повезло. Я говорил Челику: никогда не сделаешь мне ассист»
Украинский форвард Ромы рассказал о забитом голе в ворота Вероны
Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал о матче 5-го тура Серии А с Вероной (2:0), в котором он забил гол:
– Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень рад, что забил, хотя немного повезло. Для нас, атакующих игроков, это фундаментально, но еще важнее – три очка для команды.
– Физически ты всегда был очень важным игроком, который много дает команде, но сегодня, на мой взгляд, ты показал несколько качественных эпизодов, кроме гола головой. Чувствуешь, что в этом плане ты прогрессируешь?
– Да, я улучшил физическую форму и мы отработали движения с другими нападающими. Сегодня на поле было много хороших моментов.
– Интересно узнать технические различия между тобой и Эваном Фергюсоном. Что даешь ты? Что дает Фергюсон?
– У нас одинаковая работа на поле. Эван – опытный игрок, молодой, мы много раз обсуждали движения на тренировках. У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Надеюсь, что он тоже достигнет своих целей. Мы должны помогать команде вместе и быть сильными как коллектив.
– Сколько голов забьешь под руководством Гасперини?
– Мне не нравится говорить о цифрах. Мы должны быть готовы к каждому матчу, Гасперини – наш наставник, и мы стараемся учиться у него.
– Что для тебя значит этот гол?
– Это много для меня значит, ведь с первого дня на меня оказывалось давление. Я никогда не сдавался и использовал шанс. Я доволен.
– Гасперини был рядом?
– Для нападающих важно иметь доверие: я много с ним говорил, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Рад, что использовал шанс.
– В Роме были великие нападающие, и на всех давили. Это плюс?
– Да, я знаю историю нападающих Ромы. Недавно говорил с Джеко, он дал советы: нужно быть сосредоточенным и честным с партнерами. Для него это ключ.
– Твои отношения с Фергюсоном? Вы были близки к переходу: расскажешь о тех моментах?
– Мы с Эваном подталкиваем друг друга, оба будем расти. Много кто говорил обо мне: продавали во все клубы, но, к счастью, рынок закрылся. Теперь я сосредоточен, знаю свою роль и хочу ее наслаждаться.
– Синергия с Лоренцо Пеллегрини? Насколько важна для тебя игра на флангах?
– Я говорил Зеки Челику, что он никогда мне не сделал ассист, а сегодня получилось. С Пеллегрини есть взаимопонимание, он качественный игрок: часто ищет меня, и для меня это важно. Я предпочитаю находиться в штрафной, мне нужны навесы, тогда мне комфортно.
– Мы видели тебя очень энергичным на поле, что думаешь в такие моменты?
– Я доволен, проявился мой инстинкт: важно иметь уверенность. Я всегда стараюсь использовать момент.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд
Коуч отшутился на вопрос о ротации состава