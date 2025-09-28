ДОВБИК: «Немного повезло. Я говорил Челику: никогда не сделаешь мне ассист»

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал о матче 5-го тура Серии А с Вероной (2:0), в котором он забил гол:

– Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень рад, что забил, хотя немного повезло. Для нас, атакующих игроков, это фундаментально, но еще важнее – три очка для команды.

– Физически ты всегда был очень важным игроком, который много дает команде, но сегодня, на мой взгляд, ты показал несколько качественных эпизодов, кроме гола головой. Чувствуешь, что в этом плане ты прогрессируешь?

– Да, я улучшил физическую форму и мы отработали движения с другими нападающими. Сегодня на поле было много хороших моментов.

– Интересно узнать технические различия между тобой и Эваном Фергюсоном. Что даешь ты? Что дает Фергюсон?

– У нас одинаковая работа на поле. Эван – опытный игрок, молодой, мы много раз обсуждали движения на тренировках. У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Надеюсь, что он тоже достигнет своих целей. Мы должны помогать команде вместе и быть сильными как коллектив.

– Сколько голов забьешь под руководством Гасперини?

– Мне не нравится говорить о цифрах. Мы должны быть готовы к каждому матчу, Гасперини – наш наставник, и мы стараемся учиться у него.

– Что для тебя значит этот гол?

– Это много для меня значит, ведь с первого дня на меня оказывалось давление. Я никогда не сдавался и использовал шанс. Я доволен.

– Гасперини был рядом?

– Для нападающих важно иметь доверие: я много с ним говорил, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Рад, что использовал шанс.

– В Роме были великие нападающие, и на всех давили. Это плюс?

– Да, я знаю историю нападающих Ромы. Недавно говорил с Джеко, он дал советы: нужно быть сосредоточенным и честным с партнерами. Для него это ключ.

– Твои отношения с Фергюсоном? Вы были близки к переходу: расскажешь о тех моментах?

– Мы с Эваном подталкиваем друг друга, оба будем расти. Много кто говорил обо мне: продавали во все клубы, но, к счастью, рынок закрылся. Теперь я сосредоточен, знаю свою роль и хочу ее наслаждаться.

– Синергия с Лоренцо Пеллегрини? Насколько важна для тебя игра на флангах?

– Я говорил Зеки Челику, что он никогда мне не сделал ассист, а сегодня получилось. С Пеллегрини есть взаимопонимание, он качественный игрок: часто ищет меня, и для меня это важно. Я предпочитаю находиться в штрафной, мне нужны навесы, тогда мне комфортно.

– Мы видели тебя очень энергичным на поле, что думаешь в такие моменты?

– Я доволен, проявился мой инстинкт: важно иметь уверенность. Я всегда стараюсь использовать момент.