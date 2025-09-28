Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДОВБИК: «Немного повезло. Я говорил Челику: никогда не сделаешь мне ассист»
Италия
28 сентября 2025, 21:57 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:49
1118
0

ДОВБИК: «Немного повезло. Я говорил Челику: никогда не сделаешь мне ассист»

Украинский форвард Ромы рассказал о забитом голе в ворота Вероны

28 сентября 2025, 21:57 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:49
1118
0
ДОВБИК: «Немного повезло. Я говорил Челику: никогда не сделаешь мне ассист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал о матче 5-го тура Серии А с Вероной (2:0), в котором он забил гол:

– Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень рад, что забил, хотя немного повезло. Для нас, атакующих игроков, это фундаментально, но еще важнее – три очка для команды.

– Физически ты всегда был очень важным игроком, который много дает команде, но сегодня, на мой взгляд, ты показал несколько качественных эпизодов, кроме гола головой. Чувствуешь, что в этом плане ты прогрессируешь?

– Да, я улучшил физическую форму и мы отработали движения с другими нападающими. Сегодня на поле было много хороших моментов.

– Интересно узнать технические различия между тобой и Эваном Фергюсоном. Что даешь ты? Что дает Фергюсон?

– У нас одинаковая работа на поле. Эван – опытный игрок, молодой, мы много раз обсуждали движения на тренировках. У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Надеюсь, что он тоже достигнет своих целей. Мы должны помогать команде вместе и быть сильными как коллектив.

– Сколько голов забьешь под руководством Гасперини?

– Мне не нравится говорить о цифрах. Мы должны быть готовы к каждому матчу, Гасперини – наш наставник, и мы стараемся учиться у него.

– Что для тебя значит этот гол?

– Это много для меня значит, ведь с первого дня на меня оказывалось давление. Я никогда не сдавался и использовал шанс. Я доволен.

– Гасперини был рядом?

– Для нападающих важно иметь доверие: я много с ним говорил, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Рад, что использовал шанс.

– В Роме были великие нападающие, и на всех давили. Это плюс?

– Да, я знаю историю нападающих Ромы. Недавно говорил с Джеко, он дал советы: нужно быть сосредоточенным и честным с партнерами. Для него это ключ.

– Твои отношения с Фергюсоном? Вы были близки к переходу: расскажешь о тех моментах?

– Мы с Эваном подталкиваем друг друга, оба будем расти. Много кто говорил обо мне: продавали во все клубы, но, к счастью, рынок закрылся. Теперь я сосредоточен, знаю свою роль и хочу ее наслаждаться.

– Синергия с Лоренцо Пеллегрини? Насколько важна для тебя игра на флангах?

– Я говорил Зеки Челику, что он никогда мне не сделал ассист, а сегодня получилось. С Пеллегрини есть взаимопонимание, он качественный игрок: часто ищет меня, и для меня это важно. Я предпочитаю находиться в штрафной, мне нужны навесы, тогда мне комфортно.

– Мы видели тебя очень энергичным на поле, что думаешь в такие моменты?

– Я доволен, проявился мой инстинкт: важно иметь уверенность. Я всегда стараюсь использовать момент.

По теме:
ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Эван Фергюсон Зеки Челик Лоренцо Пеллегрини видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Voce Giallorossa
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28 сентября 2025, 17:28 18
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос

Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
Футбол | 28.09.2025, 20:58
ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем