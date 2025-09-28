«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке коротко высказался об украинском форварде Данииле Сикане, который сумел забить гол в матче чемпионата Турции против команды Карагюмрюк (4:3):

«Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор».

Сикан забил впервые с мая 2025 года. Всего на счету Даниила четыре гола в футболе Трабзонспора.

Видеообзор матча Карагюмрюк – Трабзонспор (3:4)