«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана
Команда Фатиха Текке переиграла Карагюмрюк со счетом 4:3, Данил отметился забитым мячом
Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке коротко высказался об украинском форварде Данииле Сикане, который сумел забить гол в матче чемпионата Турции против команды Карагюмрюк (4:3):
«Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор».
Сикан забил впервые с мая 2025 года. Всего на счету Даниила четыре гола в футболе Трабзонспора.
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк), асcист Беркай Озджан.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор), асcист Тим Жаболь-Фолькарелли.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Tiago Cukur (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
