Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Карагюмрюк
27.09.2025 20:00 – FT 3 : 4
Трабзонспор
Турция
«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана

Команда Фатиха Текке переиграла Карагюмрюк со счетом 4:3, Данил отметился забитым мячом

ФК Трабзонспор. Фатих Текке

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке коротко высказался об украинском форварде Данииле Сикане, который сумел забить гол в матче чемпионата Турции против команды Карагюмрюк (4:3):

«Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор».

Сикан забил впервые с мая 2025 года. Всего на счету Даниила четыре гола в футболе Трабзонспора.

Видеообзор матча Карагюмрюк – Трабзонспор (3:4)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк), асcист Беркай Озджан.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор), асcист Тим Жаболь-Фолькарелли.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Tiago Cukur (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
По теме:
Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить
ВИДЕО. Как Сикан забил первый гол в официальных матчах за 4.5 месяца
Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции
Фатих Текке Фатих Карагюмрюк Трабзонспор Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков Источник: Milliyet
