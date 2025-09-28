Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Сикан забил первый гол в официальных матчах за 4.5 месяца
Чемпионат Турции
Карагюмрюк
27.09.2025 20:00 – FT 3 : 4
Трабзонспор
Турция
28 сентября 2025, 01:48 |
101
1

Даниил отличился за Трабзанспор в поединке чемпионата Турции против Карагюмрока

Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября украинский форвард турецкого Трабзонспора Даниил Сикан отличился забитым голом в матче седьмого тура национального первенства против команды Карагюмрок (4:3).

Сикан начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 65-й минуте. На 88-й Даниил забил четвертый мяч для своего коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сикан забил свой первый гол за 4.5 месяца в официальных поединках. До этого противостояния в последний раз он забивал еще в прошлом сезоне, 5 мая в игре 34-го тура чемпионата Турции 2024/25 против ФК Касымпаша (1:1).

Даниил стал игроком Трабзонспора зимой 2025 года, перебравшись с донецкого Шахтера. С тех пор он провел 23 поединка за команды из города Трабзон во всех турнирах, оформил четыре мяча и отдал два ассиста.

ФОТО. Празднование Сикана

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк), асcист Беркай Озджан.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор), асcист Тим Жаболь-Фолькарелли.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Tiago Cukur (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Вагнер Пина.
Фатих Карагюмрюк видео голов и обзор Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Forvard001
Раз на рік і Даня стриляє)))
