ВИДЕО. Как Сикан забил первый гол в официальных матчах за 4.5 месяца

27 сентября украинский форвард турецкого Трабзонспора Даниил Сикан отличился забитым голом в матче седьмого тура национального первенства против команды Карагюмрок (4:3).

Сикан начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 65-й минуте. На 88-й Даниил забил четвертый мяч для своего коллектива.

Сикан забил свой первый гол за 4.5 месяца в официальных поединках. До этого противостояния в последний раз он забивал еще в прошлом сезоне, 5 мая в игре 34-го тура чемпионата Турции 2024/25 против ФК Касымпаша (1:1).

Даниил стал игроком Трабзонспора зимой 2025 года, перебравшись с донецкого Шахтера. С тех пор он провел 23 поединка за команды из города Трабзон во всех турнирах, оформил четыре мяча и отдал два ассиста.

