Шоу на семь мячей. Трабзонспор с голом Сикана едва не упустил победу с 4:1

27 сентября Трабзонспор переиграл команду Карагюмрок в матче седьмого тура чемпионата Турции 2025/26.

Трабзонспор выиграл поединок, который прошел на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, со счетом 4:3.

Четвертый мяч для Трабзонспора забил украинский форвард Даниил Сикан. Украинец начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 64-й минуте. Ворота соперников Сикан поразил на 88-й.

Для Сикана это первый забитый мяч в официальных поединках с 5 мая 2025 года, когда он отметился голом в игре с ФК Касымпаша.

Интересно, что Сикан сделал счет 4:1, но Трабзонспор успел пропустить два гола: на 90+1-й и 90+2-й минутах.

Помимо Даниила, из украинцев в составе гостей сыграли Арсений Батагов (весь поединок) и Александр Зубков (80 минут).

В таблице чемпионата Турции Трабзонспор идет на втором месте с 14 очками. У Карагюмрока три пункта и 17-я позиция.

Чемпионат Турции 2025/26. 7-й тур, 27 сентября

Карагюмрок – Трабзонспор – 3:4

Голы: Шукюр, 28, Фофана, 90+1, 90+2 – Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8 (пен.), Сикан, 88