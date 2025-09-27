Шоу на семь мячей. Трабзонспор с голом Сикана едва не упустил победу с 4:1
Трабзонспор одолел команду Карагюмрок со счетом 4:3 в матче 7-го тура чемпионата Турции
27 сентября Трабзонспор переиграл команду Карагюмрок в матче седьмого тура чемпионата Турции 2025/26.
Трабзонспор выиграл поединок, который прошел на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, со счетом 4:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Четвертый мяч для Трабзонспора забил украинский форвард Даниил Сикан. Украинец начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 64-й минуте. Ворота соперников Сикан поразил на 88-й.
Для Сикана это первый забитый мяч в официальных поединках с 5 мая 2025 года, когда он отметился голом в игре с ФК Касымпаша.
Интересно, что Сикан сделал счет 4:1, но Трабзонспор успел пропустить два гола: на 90+1-й и 90+2-й минутах.
Помимо Даниила, из украинцев в составе гостей сыграли Арсений Батагов (весь поединок) и Александр Зубков (80 минут).
В таблице чемпионата Турции Трабзонспор идет на втором месте с 14 очками. У Карагюмрока три пункта и 17-я позиция.
Чемпионат Турции 2025/26. 7-й тур, 27 сентября
Карагюмрок – Трабзонспор – 3:4
Голы: Шукюр, 28, Фофана, 90+1, 90+2 – Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8 (пен.), Сикан, 88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец похвалил подготовку боксера
Интересный рейтинг от FourFourTwo