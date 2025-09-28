Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить
Даниил поразил ворота Карагюмрока в матче чемпионата Турции за Трабзонспор (4:3)
Украинский форвард Трабзонспора Даниил Сикан получил оценку 6.8 балла от статистического портала WhoScored за матч седьмого тура чемпионата Турции против команды Карагюмрюк (4:3).
В этой встрече Сикан вышел на замену на 65-й минуте вместо Казима Олайгбе, а на 88-й сумел поразить ворота соперников. Даниил также отсетился шестью точными передачами и одним отбором мяча.
Сикан забил первые с начала мая 2025 года. Всего на счету украинка теперь четыре гола за Трабзонспор.
Лучшим игроком матча Карагюмрок – Трабзонспор стал автор дубля в составе гостей Пол Онуачу (8.7).
Оценки WhoScored за матч Карагюмрок – Трабзонспор (3:4)
