Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить

Украинский форвард Трабзонспора Даниил Сикан получил оценку 6.8 балла от статистического портала WhoScored за матч седьмого тура чемпионата Турции против команды Карагюмрюк (4:3).

В этой встрече Сикан вышел на замену на 65-й минуте вместо Казима Олайгбе, а на 88-й сумел поразить ворота соперников. Даниил также отсетился шестью точными передачами и одним отбором мяча.

Сикан забил первые с начала мая 2025 года. Всего на счету украинка теперь четыре гола за Трабзонспор.

Лучшим игроком матча Карагюмрок – Трабзонспор стал автор дубля в составе гостей Пол Онуачу (8.7).

Оценки WhoScored за матч Карагюмрок – Трабзонспор (3:4)