Я не такой человек. Аморим высказался о возможном увольнении из Ман Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не беспокоится о своей работе по окончании очередного дня.

«Брентфорд» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) без проблем разобрался с «Манчестер Юнайтед» – 3:1. В составе «пчел» все 90 минут отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк, отметившись результативной передачей. В компенсированное время после ассиста украинца забил Матиас Йенсен.

«Меня никогда не беспокоит возможная потеря работы – я не такой человек», – рассказал португальский специалист Аморим в передаче BBC Match of the Day.

По словам 40-летнего наставника манчестерского клуба, он будет делать все возможное каждую минуту, пока руководит командой.

После шести туров национального первенства «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и находится на 14-ом месте турнирной таблицы АПЛ, «Брентфорд» расположился строчкой выше с таким же количеством очков.