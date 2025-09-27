Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Я не такой человек. Аморим высказался о возможном увольнении из Ман Юнайтед
Англия
27 сентября 2025, 23:36 |
272
1

Я не такой человек. Аморим высказался о возможном увольнении из Ман Юнайтед

Главный тренер красных дьяволов сказал, что не беспокоится о своей работе

27 сентября 2025, 23:36 |
272
1 Comments
Я не такой человек. Аморим высказался о возможном увольнении из Ман Юнайтед
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не беспокоится о своей работе по окончании очередного дня.

«Брентфорд» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) без проблем разобрался с «Манчестер Юнайтед» – 3:1. В составе «пчел» все 90 минут отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк, отметившись результативной передачей. В компенсированное время после ассиста украинца забил Матиас Йенсен.

«Меня никогда не беспокоит возможная потеря работы – я не такой человек», – рассказал португальский специалист Аморим в передаче BBC Match of the Day.

По словам 40-летнего наставника манчестерского клуба, он будет делать все возможное каждую минуту, пока руководит командой.

После шести туров национального первенства «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и находится на 14-ом месте турнирной таблицы АПЛ, «Брентфорд» расположился строчкой выше с таким же количеством очков.

По теме:
День сенсаций. Тоттенхэм спасся против последней команды АПЛ
Стало известно, почему обладатель ЗМ-2024 пропустил матч Манчестер Сити
Известна оценка Зинченко за неожиданное фиаско в чемпионате Англии
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига отставка
Оксана Баландина Источник: BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 2
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27 сентября 2025, 21:00 11
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Повторим финал 2019 года?

БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
Бокс | 27.09.2025, 02:34
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Футбол | 27.09.2025, 23:45
Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Не турбуюсь, бо ж сам не звільнюсь. За звільнення ж можна і не працювати далі, стільки грошей заплатять. А якщо сам звільнишся, то ніякої компенсації)).
Ответить
0
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 189
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 3
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем