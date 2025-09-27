Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 – FT 5 : 2
Реал Мадрид
Испания
27 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:26
Дубль Альвареса во втором тайме приносит победу Атлетико

ФК Атлетико Мадрид

В субботу, 27 сентября, состоялся матч седьмого тура Испанской Ла Лиги сезона 2025/26 между «Атлетико» и «Реалом». Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.

«Атлетико» в мадридском дерби обыграл «Реал» со счётом 5:2.

Команды начали матч очень бодро: уже на 14-й минуте Робен Ле Норман замкнул головой передачу Джулиано Симеоне и вывел «матрасников» вперёд.

Ответ от гостей не заставил себя долго ждать. На 25-й минуте Арда Гюлер вывел Килиана Мбаппе один на один с Облаком, и француз переиграл голкипера. Уже через 12 минут сам Гюлер вывел «Реал» вперёд: он откликнулся на пас Винисиуса в центре штрафной и идеально замкнул эту передачу.

Но «Атлетико» не собирался уходить на перерыв в роли отстающего. Сначала на 44-й минуте Ленгле отправил мяч в ворота, однако гол был отменён из-за игры рукой. А уже через пару минут Александер Серлот всё же сравнял счёт: после подачи Коке норвежец замкнул её ударом головой.

В начале второго тайма Хулиан Альварес оформил дубль. Сначала он реализовал пенальти на 51-й минуте после того, как Арда Гюлер сфолил в штрафной против игрока «Атлетико». А уже на 63-й минуте Альварес шедеврально пробил со штрафного в левый верхний угол. Куртуа слегка коснулся мяча перчаткой, но спасти команду не смог.

В компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн. «Атлетико» нанёс первое поражение «Реалу» в этом сезоне.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч в резерве. Ворота гостей защищал бельгиец Тибо Куртуа.

«Матрасники» поднялись на 4-е место в таблице, а «Реал» остаётся лидером Ла Лиги, но воскресный матч «Барселоны» может изменить ситуацию.

На следующих выходных «Атлетико» отправится в гости к «Сельте», а в середине недели проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта». «Реал» в чемпионате дома примет «Вильярреал», а в Лиге чемпионов сыграет на выезде с «Кайратом».

Испанская Ла Лига. 7-й тур.

«Атлетико» – «Реал» – 5:2

Голы: Ле Норман, 14, Серлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 64, Гризманн, 90+4 – Мбаппе, 25, Гюлер, 37

Предупреждения: Серлот, 23, Гонсалес, 41, Лангле, 56, Симеоне, 82, Галлахер, 90+5 – Гюлер, 50, Асенсио, 58, Каррерас, 62, Мастантуоно, 90+6

«Атлетико»: Облак – Ганцко (Галан, 83), Лангле, Ле Норман, Льоренте – Гонсалес (Гризманн, 83), Коке, Барриос (Баэна, 90+2), Симеоне – Альварес (Молина, 90+2), Серлот (Галлахер, 67).

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Хейсен (Гарсия Ф., 90), Милитао (Асенсио, 46), Карвахаль (Камавинга, 59) – Винисиус Жуниор, Тчуамени, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 59) – Мбаппе, Беллингем (Родриго, 70).

Арбитр: Хавьер Альберола (Испания).

Стадион «Рияд Эйр Метрополитано» (Мадрид, Испания).

АТЛЕТИКО – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
