Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Испания
26 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 26 сентября 2025, 18:50
Следите за текстовой трансляцией матча 7-го тура Испанской Ла Лиги

ФК Атлетико Мадрид

В субботу, 27 сентября, состоится матч 7-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские команды «Атлетико» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» и начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Атлетико» подходит к матчу под большим давлением. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице и пока что не показывает лучших результатов в этом сезоне. В последнем туре они одержали драматичную победу над «Райо Вальекано» со счётом 3:2, благодаря хет-трику Джулиана Альвареса. «Реал» провёл идеальные семь матчей во всех турнирах в этом сезоне, выиграв первые шесть матчей Ла Лиги, а также стартовый поединок Лиги чемпионов против «Марселя». «Лос Бланкос» подходят к поединку после убедительной победы над «Леванте» со счётом 4:1. Мбаппе демонстрирует выдающуюся форму в этом сезоне, забив девять мячей в семи играх во всех турнирах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
27 сентября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид текстовая трансляция
