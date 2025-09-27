Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

27 сентября, свою встречу в рамках испанской Ла Лиги проведут Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» тяжело выглядят на старте сезона, в каждом матче у них есть проблемы. В шести турах команда набрала всего 9 очков, поэтому занимает восьмую строчку в турнирной таблице, отставание от первого квартета составляет всего два очка.

Напряженным и драматичным выдался матч последнего тура на своем поле против Райо Вальекано, когда удалось одержать волевую победу со счетом 3:2, хет триком отметился Альварес. Старт в Лиге чемпионов оказался неудачным, подопечные Диего Симеоне уступили в гостях сильному Ливерпулю со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в компенсированное время. В чемпионате команде больше борьбы за топ-4 не светит, слишком уж ушли в отрыв конкуренты.

Реал Мадрид

У «сливочных» пока блестящий старт сезона, 6 побед в шести матчах, позволили захватить лидерство в Ла Лиге, вторая Барселона отстает на два очка. В Лиге чемпионов команда начала со сложной домашней победы над Марселем со счетом 2:1, причем победный мяч удалось забить, играя в меньшинстве.

В последнем туре подопечные Хаби Алонсо обыграли на выезде Леванте со счетом 4:1. Хоть команда исключительно побеждает, в игровом плане не все идеально, Реал не утратил своей способности добиваться результата, даже когда не все идет хорошо. Часто выручает тот факт, что в составе много игроков топ-уровня, которые могут решить исход встречи за счет высокого уровня индивидуального мастерства.

Личные встречи

У команд огромная история очных противостояний, пять матчей из последних семи завершились вничью в основное время. Оба матча прошлого чемпионата завершились со счетом 1:1.

Прогноз

Мадридское дерби всегда вызывает большой интерес у любителей футбола. Явного фаворита в этой паре нет, стоит ждать игры на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико – 2,97, ничья – 3,64, победа Реала – 2,28.

Реал играет стабильнее, но это им не гарантирует победы над соседями. Многое будет зависеть от реализации моментов, считаю проходимой ставку на обмен забитыми мячами за 1,57.