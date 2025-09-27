Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Испания
27 сентября 2025, 07:40 | Обновлено 27 сентября 2025, 08:07
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26

Поединок состоится 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Коллаж Sport.ua

27 сентября, свою встречу в рамках испанской Ла Лиги проведут Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» тяжело выглядят на старте сезона, в каждом матче у них есть проблемы. В шести турах команда набрала всего 9 очков, поэтому занимает восьмую строчку в турнирной таблице, отставание от первого квартета составляет всего два очка.

Напряженным и драматичным выдался матч последнего тура на своем поле против Райо Вальекано, когда удалось одержать волевую победу со счетом 3:2, хет триком отметился Альварес. Старт в Лиге чемпионов оказался неудачным, подопечные Диего Симеоне уступили в гостях сильному Ливерпулю со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в компенсированное время. В чемпионате команде больше борьбы за топ-4 не светит, слишком уж ушли в отрыв конкуренты.

Реал Мадрид

У «сливочных» пока блестящий старт сезона, 6 побед в шести матчах, позволили захватить лидерство в Ла Лиге, вторая Барселона отстает на два очка. В Лиге чемпионов команда начала со сложной домашней победы над Марселем со счетом 2:1, причем победный мяч удалось забить, играя в меньшинстве.

В последнем туре подопечные Хаби Алонсо обыграли на выезде Леванте со счетом 4:1. Хоть команда исключительно побеждает, в игровом плане не все идеально, Реал не утратил своей способности добиваться результата, даже когда не все идет хорошо. Часто выручает тот факт, что в составе много игроков топ-уровня, которые могут решить исход встречи за счет высокого уровня индивидуального мастерства.

Личные встречи

У команд огромная история очных противостояний, пять матчей из последних семи завершились вничью в основное время. Оба матча прошлого чемпионата завершились со счетом 1:1.

Прогноз

Мадридское дерби всегда вызывает большой интерес у любителей футбола. Явного фаворита в этой паре нет, стоит ждать игры на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико – 2,97, ничья – 3,64, победа Реала – 2,28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Реал играет стабильнее, но это им не гарантирует победы над соседями. Многое будет зависеть от реализации моментов, считаю проходимой ставку на обмен забитыми мячами за 1,57.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
27 сентября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
