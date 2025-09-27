Атлетико – Реал – 5:2. Шоу в дерби на Метрополитано. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26
27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал провели очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Метрополитано. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.
Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 5:2 (матч продолжается)
Голы: Ле Норман, 14, Серлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 63, Гризманн, 90+3 – Мбаппе, 25, Гюлер, 36
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Ле Норман, 14 мин.
ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 25 мин.
ГОЛ! 1:2 Гюлер, 36 мин.
ГОЛ! 2:2 Серлот, 45+3 мин.
ГОЛ! 3:2 Альварес, 51 мин. (пен.)
ГОЛ! 4:2 Альварес, 63 мин.
ГОЛ! 5:2 Гризманн, 90+3 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя
«Орлы» шокировал чемпионов