27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал провели очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Метрополитано. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 5:2 (матч продолжается)

Голы: Ле Норман, 14, Серлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 63, Гризманн, 90+3 – Мбаппе, 25, Гюлер, 36

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ле Норман, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 25 мин.

ГОЛ! 1:2 Гюлер, 36 мин.

ГОЛ! 2:2 Серлот, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:2 Альварес, 51 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:2 Альварес, 63 мин.

ГОЛ! 5:2 Гризманн, 90+3 мин.