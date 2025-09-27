Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Реал – 5:2. Шоу в дерби на Метрополитано. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 – FT 5 : 2
Реал Мадрид
Испания
27 сентября 2025, 20:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:11
Атлетико – Реал – 5:2. Шоу в дерби на Метрополитано. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26

Атлетико – Реал – 5:2. Шоу в дерби на Метрополитано. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал провели очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Метрополитано. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 5:2 (матч продолжается)

Голы: Ле Норман, 14, Серлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 63, Гризманн, 90+3 – Мбаппе, 25, Гюлер, 36

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ле Норман, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 25 мин.

ГОЛ! 1:2 Гюлер, 36 мин.

ГОЛ! 2:2 Серлот, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:2 Альварес, 51 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:2 Альварес, 63 мин.

ГОЛ! 5:2 Гризманн, 90+3 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Алекс Баэна.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид), асcист Джулиано Симеоне.
Диего СИМЕОНЕ: «Мы понимали, как можем доставить неприятности Реалу»
Атлетико повторил рекордную беспроигрышную серию против Реала в Ла Лиге
Играл ли Александров? Хетафе поднялся в зону еврокубков после матча Ла Лиги
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александер Серлот Арда Гюлер Килиан Мбаппе Робен Ле Норман Хулиан Альварес пенальти Антуан Гризманн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

