Неудобный соперник. Ворскла не смогла обыграть Викторию

В субботу, 27 сентября, полтавская «Ворскла» и «Виктория» Сумы провели матч восьмого тура Первой лиги. Поединок прошел в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского.

Пользуясь поддержкой родных трибун, «Ворскла» забила первой. На 36-й минуте счет в матче открыл Никита Татарков.

«Виктория» отыгралась достаточно быстро. Паритет в матче на 40-й минуте восстановил Александр Лебеденко.

Второй тайм прошел без забитых голов. «Ворскла» не смогла победить в третьем домашнем поединке подряд.

Это была вторая встреча команд в сезоне. В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» одержала победу со счетом 1:0.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Полтава, стадион им. А. Бутовского

Ворскла Полтава – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

