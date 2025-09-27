Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неудобный соперник. Ворскла не смогла обыграть Викторию
Первая лига
Ворскла
27.09.2025 14:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 27 сентября 2025, 16:10
45
0

Неудобный соперник. Ворскла не смогла обыграть Викторию

Команда Александра Бабича не побеждает дома с 8 августа

ФК Ворскла

В субботу, 27 сентября, полтавская «Ворскла» и «Виктория» Сумы провели матч восьмого тура Первой лиги. Поединок прошел в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского.

Пользуясь поддержкой родных трибун, «Ворскла» забила первой. На 36-й минуте счет в матче открыл Никита Татарков.

«Виктория» отыгралась достаточно быстро. Паритет в матче на 40-й минуте восстановил Александр Лебеденко.

Второй тайм прошел без забитых голов. «Ворскла» не смогла победить в третьем домашнем поединке подряд.

Это была вторая встреча команд в сезоне. В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» одержала победу со счетом 1:0.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Полтава, стадион им. А. Бутовского

Ворскла Полтава – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Виктория Сумы).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Татарков (Ворскла).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
