Александр БАБИЧ: «Сражаемся и ждем игроков в атаку»

В поединке восьмого тура Первой лиги полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла вничью 1:1 с «Викторией» Сумы. Свою оценку матчу дал главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич.

«Мы не наиграли на победу. Даже могу сказать, что Виктория была ближе к победе. Мы много сегодня проигрывали своих микро дуэлей. Мы много теряли мяч в простых ситуациях. Плюс не дорабатывали против мяча. То есть такой агрессии, такого желания выиграть свою микродуэль, я не увидел. Я увидел это с Пробоем. Я увидел это с Агробизнесом. Конечно, бьемся и ждем игроков в атаку. Не могу сказать, что я доволен. Есть одно очко, нужно проанализировать матч. Если будем играть на чистых мячах, будет тяжело в Первой лиге нам зарабатывать победы.

Я жду от Андрущенко более креативных действий в атаке. Также и Дмитрук моментов пять запорол в атаке, когда нужно было делать передачу, когда нужно было делать подачу с фланга, играл под себя. Это не тот футбол, который мы хотим видеть. Будем разговаривать с ребятами, будем их ставить на нужный нам путь и двигаться дальше.

Ну и о подкреплении, которое все мы ждем, не дождемся. Уже два легионера с нами ездили на выезд и прилетел бан. Как будто порешали, прилетел другой бан. Сейчас решают этот вопрос. Будем разговаривать с руководством. Эти два игрока добавят креатива в атакующих действиях. Мы выпускаем в атаку крайних вингеров, молодых ребят, ну, это не их позиция, стараемся как-то выкрутиться.

Очень много ошибались в простых ситуациях, когда просто нужно было отдать пас. Мы это делали очень долго. Делали три-четыре касания, когда нужно было одно-два. И зоны были. Немного не разобрались. Ну и могу сказать, что движение без мяча было немного медленнее, чем оно должно было быть», – сказал Александр Бабич.