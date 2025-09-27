Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
27.09.2025 14:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 13:02 |
Матч начнется 27 сентября в 14:00 по Киеву

ФК Ворскла

В субботу, 27 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ворскла

Результаты команды в текущем сезоне нельзя назвать выдающимися. За 7 поединков Первой лиги полтавчане набрали 11 зачетных пунктов благодаря победам над «Пробоем», «ЮКСА» и «Фениксом-Мариуполем», а также ничейным результатам с «Черноморцем» и «Агробизнесом». Матчи против «Металлурга» и «Ингульца» коллектив проиграл. Эти результаты позволяют команде занимать 6-ю строчку турнирной таблицы.

Из Кубка Украины «Ворскла» вылетела после минимального поражения против «Виктории» на стадии 1/32 финала.

Виктория

Лучшая команда прошлогодней группы выбывания проводит текущий сезон немного хуже. За 7 поединков Первой лиги сумчане одержали 2 победы над «Металлистом» и «Черниговом», сыграли вничью с «Подольем» и потерпели поражение от «Прикарпатья», «Левого Берега», «Буковины» и «Нивы Т». 7 набранных баллов позволяют клубу находиться на 11 месте турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке Украины «Виктория» уже дошла до стадии 1/8 финала, одолев на своем пути «Ворсклу» и «Левый Берег» со счетом 1:0.

Личные встречи

До поединка в Кубке Украины в этом сезоне команды ни разу не играли.

Интересные факты

  • В последних 4-х играх «Виктория» трижды хранила свои ворота сухими.
  • В предыдущих 6-х поединках «Ворскла» смогла забить всего 2 гола.
  • За 9 поединков в текущем сезоне «Виктория» лишь 1 раз забила больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Ворскла
27 сентября 2025 -
14:00
Виктория Сумы
Денис Кирильчук
