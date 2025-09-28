Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор

В субботу, 27 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала «Викторию» Сумы. Встреча завершилась вничью.

К радости полтавских болельщиков «Ворскла» забила первой. Счет в матче на 36-й минуте открыл Никита Татарков.

Гости отыгралась довольно быстро. Александр Лебеденко на 40-й минуте восстановил паритет.

Во втором тайме команды не забивали. «Ворскла» не смогла победить в третьем домашнем поединке подряд.

Это была вторая встреча «Ворсклы» и «Виктории» в текущем сезоне. В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» одержала победу со счетом 1:0.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Полтава, стадион им. А. Бутовского

Ворскла Полтава – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

