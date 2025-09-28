Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор
Первая лига
Ворскла
27.09.2025 14:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 10:09 |
66
0

Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор

«Виктория» стала для «Ворсклы» неудобным соперником

28 сентября 2025, 10:09 |
66
0
Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В субботу, 27 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала «Викторию» Сумы. Встреча завершилась вничью.

К радости полтавских болельщиков «Ворскла» забила первой. Счет в матче на 36-й минуте открыл Никита Татарков.

Гости отыгралась довольно быстро. Александр Лебеденко на 40-й минуте восстановил паритет.

Во втором тайме команды не забивали. «Ворскла» не смогла победить в третьем домашнем поединке подряд.

Это была вторая встреча «Ворсклы» и «Виктории» в текущем сезоне. В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» одержала победу со счетом 1:0.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Полтава, стадион им. А. Бутовского

Ворскла Полтава – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Виктория Сумы).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Татарков (Ворскла).
По теме:
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Моментов у нас было достаточно». Форвард Оболони объяснил ничью с Зарей
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Ворскла Полтава Никита Татарков Александр Лебеденко видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»
Футбол | 28 сентября 2025, 01:57 3
Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»
Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»

Динамо потеряло победу над Карпатами

Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Футбол | 27 сентября 2025, 14:38 0
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»

Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:59
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
Футбол | 28.09.2025, 07:22
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 34
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 16
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 214
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем