Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор
«Виктория» стала для «Ворсклы» неудобным соперником
В субботу, 27 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала «Викторию» Сумы. Встреча завершилась вничью.
К радости полтавских болельщиков «Ворскла» забила первой. Счет в матче на 36-й минуте открыл Никита Татарков.
Гости отыгралась довольно быстро. Александр Лебеденко на 40-й минуте восстановил паритет.
Во втором тайме команды не забивали. «Ворскла» не смогла победить в третьем домашнем поединке подряд.
Это была вторая встреча «Ворсклы» и «Виктории» в текущем сезоне. В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» одержала победу со счетом 1:0.
Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Полтава, стадион им. А. Бутовского
Ворскла Полтава – Виктория Сумы – 1:1
Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо потеряло победу над Карпатами
Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»