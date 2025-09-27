Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА – Пробой, Ворскла – Виктория. Первая лига. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Ворскла
27.09.2025 14:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 12:00
ЮКСА – Пробой, Ворскла – Виктория. Первая лига. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура

ЮКСА – Пробой, Ворскла – Виктория. Первая лига. Смотреть онлайн LIVE
ФК ЮКСА

27 сентября проходят матчи 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября 2025

  • 12:00. ЮКСА Тарасовка – Пробой Городенка
  • 14:00. Ворскла Полтава – Виктория Сумы

Турнирная таблица

12:00. ЮКСА Тарасовка – Пробой Городенка

14:00. Ворскла Полтава – Виктория Сумы

