ЮКСА – Пробой, Ворскла – Виктория. Первая лига. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура
27 сентября проходят матчи 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 8-й тур, 27 сентября 2025
- 12:00. ЮКСА Тарасовка – Пробой Городенка
- 14:00. Ворскла Полтава – Виктория Сумы
Турнирная таблица
