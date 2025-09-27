Как будто ничего и не было. Алькарас уверенно вышел в 1/4 финала в Токио

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
27 сентября 2025, 13:10 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:20
71
0

В матче против Зизу Бергса Карлоса не беспокоила лодыжка – 6:4, 6:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) пробился в четвертьфинал хардового турнира ATP 500 в Токио, Япония.

Во втором раунде испанец в двух сетах уверенно разобрался с Зизу Бергсом (Бельгия, ATP 45) за 1 час и 20 минут.

ATP 500 Токио. Хард, 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 6:3

Алькарас и Бергс провели первое очное противостояние.

В предыдущем матче в Токио против Себастьяна Баэса (6:4, 6:2) Карлос получил повреждение лодыжки. Карлитос даже раздумывал о том, чтобы сняться с соревнований. Перед игрой с Бергсом Алькарас заранее пришел на тренировочный корт и провел разминку.

Следующим соперником Карлоса будет представитель США Брендон Накашима, который занимает 33-е место в рейтинге ATP. В 2021 году испанец дважды выигрывал у Накашимы.

Алькарас добыл 64-ю победу в 2025 году (семь поражений), вышел в 53-й четвертьфинал в карьере и в 13-й в сезоне.

Карлос Алькарас (теннисист) Зизу Бергс ATP Токио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
