Как будто ничего и не было. Алькарас уверенно вышел в 1/4 финала в Токио
В матче против Зизу Бергса Карлоса не беспокоила лодыжка – 6:4, 6:3
Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) пробился в четвертьфинал хардового турнира ATP 500 в Токио, Япония.
Во втором раунде испанец в двух сетах уверенно разобрался с Зизу Бергсом (Бельгия, ATP 45) за 1 час и 20 минут.
ATP 500 Токио. Хард, 1/8 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 6:3
Алькарас и Бергс провели первое очное противостояние.
В предыдущем матче в Токио против Себастьяна Баэса (6:4, 6:2) Карлос получил повреждение лодыжки. Карлитос даже раздумывал о том, чтобы сняться с соревнований. Перед игрой с Бергсом Алькарас заранее пришел на тренировочный корт и провел разминку.
Следующим соперником Карлоса будет представитель США Брендон Накашима, который занимает 33-е место в рейтинге ATP. В 2021 году испанец дважды выигрывал у Накашимы.
Алькарас добыл 64-ю победу в 2025 году (семь поражений), вышел в 53-й четвертьфинал в карьере и в 13-й в сезоне.
