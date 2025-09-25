Major League Soccer25 сентября 2025, 15:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:46
Жизненный абонемент прайма? Месси совершил 1276 голевых действий в карьере
В очередном матче MLS в активе аргентинца два гола и результативная передача
Лионель Месси уже имеет 1276 результативных действий в профессиональной карьере.
В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде победил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0. Двумя голами и ассистом в этой игре отметился Лионель Месси.
После этого матча статистика Лионеля Месси за карьеру выглядит следующим образом:
- 1124 матча
- 884 гола
- 392 ассиста
- 1276 результативных действий
Список лучших бомбардиров MLS (гол + пас) 2025 года
- 24+14 – Лионель Месси (Интер Майами)
- 22+8 – Денис Буанга (Лос-Анджелес)
- 21+4 – Сэм Сарридж (Нэшвилл)
- 17+13 – Эвандер (Цинциннати)
- 17+2 – Деян Йовелич (Спортинг Канзас)
- 17+1 – Алонсо Мартинес (Нью-Йорк Сити)
🇦🇷 Lionel Messi is from another planet— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 25, 2025
👕 1124 games
⚽️ 884 goals
🎯 392 assists
🥅 1276 G/A
🏆 46 trophies
GOAT! 🐐 🛸 pic.twitter.com/XYdVjjp31Y
