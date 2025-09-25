Жизненный абонемент прайма? Месси совершил 1276 голевых действий в карьере

Лионель Месси уже имеет 1276 результативных действий в профессиональной карьере.

В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде победил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0. Двумя голами и ассистом в этой игре отметился Лионель Месси.

После этого матча статистика Лионеля Месси за карьеру выглядит следующим образом:

1124 матча

884 гола

392 ассиста

1276 результативных действий

Список лучших бомбардиров MLS (гол + пас) 2025 года

24+14 – Лионель Месси (Интер Майами)

22+8 – Денис Буанга (Лос-Анджелес)

21+4 – Сэм Сарридж (Нэшвилл)

17+13 – Эвандер (Цинциннати)

17+2 – Деян Йовелич (Спортинг Канзас)

17+1 – Алонсо Мартинес (Нью-Йорк Сити)