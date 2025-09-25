Жизненный абонемент прайма? Месси совершил 1276 голевых действий в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
25 сентября 2025, 15:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:46
В очередном матче MLS в активе аргентинца два гола и результативная передача

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси уже имеет 1276 результативных действий в профессиональной карьере.

В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде победил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0. Двумя голами и ассистом в этой игре отметился Лионель Месси.

После этого матча статистика Лионеля Месси за карьеру выглядит следующим образом:

  • 1124 матча
  • 884 гола
  • 392 ассиста
  • 1276 результативных действий

Список лучших бомбардиров MLS (гол + пас) 2025 года

  • 24+14 – Лионель Месси (Интер Майами)
  • 22+8 – Денис Буанга (Лос-Анджелес)
  • 21+4 – Сэм Сарридж (Нэшвилл)
  • 17+13 – Эвандер (Цинциннати)
  • 17+2 – Деян Йовелич (Спортинг Канзас)
  • 17+1 – Алонсо Мартинес (Нью-Йорк Сити)
По теме:
Ванкувер расписал результативную ничью с Портлендом. Хозяева спаслись
ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS
Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
