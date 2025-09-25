С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала

В ночь на 25 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в четвертом раунде поборется против Кристал Пэлас, которому проиграл Суперкубок Англии 2025 в начале августа.

Прошлогодний победитель Кубка лиги Ньюкасл за выход в четвертьфинал встретится с Тоттенхэмом. Челси, который взял трофей клубного чемпионата мира 2025, в 1/8 финала сыграет с Вулверхэмптоном.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком проведет поединок с Гримсби. Гримсби – команда четвертого дивизиона Англии, которая на своем пути уже успела выбить Манчестер Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей.

Манчестер Сити в четвертом круге Кубка лиги встретится выйдет на поле против Суонси, а Арсенал поборется с Брайтоном.

Матчи 1/8 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе, которая начинается 27 октября.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/8 финала