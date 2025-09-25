Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала
Кубок английской лиги
25 сентября 2025, 03:12 |
170
0

Брентфорд Ярмолюка встретится с Гримсби, Ливерпуль vs Пэлас, Ман Сити против Суонси

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 25 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в четвертом раунде поборется против Кристал Пэлас, которому проиграл Суперкубок Англии 2025 в начале августа.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Прошлогодний победитель Кубка лиги Ньюкасл за выход в четвертьфинал встретится с Тоттенхэмом. Челси, который взял трофей клубного чемпионата мира 2025, в 1/8 финала сыграет с Вулверхэмптоном.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком проведет поединок с Гримсби. Гримсби – команда четвертого дивизиона Англии, которая на своем пути уже успела выбить Манчестер Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей.

Манчестер Сити в четвертом круге Кубка лиги встретится выйдет на поле против Суонси, а Арсенал поборется с Брайтоном.

Матчи 1/8 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе, которая начинается 27 октября.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/8 финала

  • Арсенал – Брайтон
  • Гримсби – Брентфорд
  • Суонси – Манчестер Сити
  • Ньюкасл – Тоттенхэм
  • Рексхэм – Кардифф
  • Ливерпуль – Кристал Пэлас
  • Вулверхэмптон – Челси
  • Уиком – Фулхэм

По теме:
Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1. Дубли Жоэлинтона и Осулы. Видео голов и обзор
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор
Арсенал Лондон Брайтон Гримсби Таун Брентфорд Суонси Манчестер Сити Ньюкасл Тоттенхэм Рексхэм Кардифф Сити Ливерпуль Кристал Пэлас Вулверхэмптон Челси Уиком Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
