С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала
Брентфорд Ярмолюка встретится с Гримсби, Ливерпуль vs Пэлас, Ман Сити против Суонси
В ночь на 25 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в четвертом раунде поборется против Кристал Пэлас, которому проиграл Суперкубок Англии 2025 в начале августа.
Прошлогодний победитель Кубка лиги Ньюкасл за выход в четвертьфинал встретится с Тоттенхэмом. Челси, который взял трофей клубного чемпионата мира 2025, в 1/8 финала сыграет с Вулверхэмптоном.
Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком проведет поединок с Гримсби. Гримсби – команда четвертого дивизиона Англии, которая на своем пути уже успела выбить Манчестер Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей.
Манчестер Сити в четвертом круге Кубка лиги встретится выйдет на поле против Суонси, а Арсенал поборется с Брайтоном.
Матчи 1/8 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе, которая начинается 27 октября.
Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/8 финала
- Арсенал – Брайтон
- Гримсби – Брентфорд
- Суонси – Манчестер Сити
- Ньюкасл – Тоттенхэм
- Рексхэм – Кардифф
- Ливерпуль – Кристал Пэлас
- Вулверхэмптон – Челси
- Уиком – Фулхэм
