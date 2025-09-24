Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 сентября 2025, 23:42 | Обновлено 24 сентября 2025, 23:49
Два дубля. Клуб D3 сумел забить: Ньюкасл вышел в R4 Кубка лиги Англии

Сороки одолели Брэдфорд со счетом 4:1 в матче 1/16 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл пробился в 1/8 финала Кубка английской Лиги 2025/26.

24 сентября в третьем раунде сороки на своем поле Сент-Джеймс Парк переиграл команду третьего дивизиона Англии Брэдфорд со счетом 4:1.

Дубли за хозяев оформили Жоэлинтон и Вильям Осула. У гостей единственный мяч забил Энди Кук.

Подопечные Эдди Хау провели первый поединок в нынешнем розыгрыше турнира. Ньюкасл добыл всего вторую победу в сезоне 2025/26 – 13 сентября команда переиграла Вулверхэмптон 1:0 в четвертом туре АПЛ.

Кубок английской лиги 2025/26. 24 сентября, 1/16 финала

Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1

Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79

