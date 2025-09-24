Два дубля. Клуб D3 сумел забить: Ньюкасл вышел в R4 Кубка лиги Англии
Сороки одолели Брэдфорд со счетом 4:1 в матче 1/16 финала турнира
Ньюкасл пробился в 1/8 финала Кубка английской Лиги 2025/26.
24 сентября в третьем раунде сороки на своем поле Сент-Джеймс Парк переиграл команду третьего дивизиона Англии Брэдфорд со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубли за хозяев оформили Жоэлинтон и Вильям Осула. У гостей единственный мяч забил Энди Кук.
Подопечные Эдди Хау провели первый поединок в нынешнем розыгрыше турнира. Ньюкасл добыл всего вторую победу в сезоне 2025/26 – 13 сентября команда переиграла Вулверхэмптон 1:0 в четвертом туре АПЛ.
Кубок английской лиги 2025/26. 24 сентября, 1/16 финала
Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1
Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил пока отстранен от футбола из-за допингового скандала
Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой