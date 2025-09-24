Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Брэдфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
24.09.2025 21:45 - : -
Брэдфорд Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
24 сентября 2025, 12:24 |
46
0

Ньюкасл – Брэдфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Поединок состоится 24 сентября и начнетс в 21:45 по Киеву

24 сентября 2025, 12:24 |
46
0
Ньюкасл – Брэдфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

24 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги между собой сыграют Ньюкасл и Брэдфорд. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Сороки» неоднозначно начали сезон, вроде и проиграли один матч из пяти в АПЛ, причем самому Ливерпулю, но при этом и выиграли всего раз, три матча завершились вничью. В последнем матче Ньюкасл разделил очки в гостях с Борнмутом – 0:0, и должен быть доволен таким исходом, так как провел слабый матч, всего 4 удара по воротам, из них один в створ.

Команда идет на 13-й строчке чемпионата, отрыв от опасной зоны составляет три очка, при этом недалеко и до первого квартета, всего четыре балла. Подопечные Эдди Хоу уже успели стартовать в Лиге чемпионов, где уступили дома Барселоне со счетом 1:2. Учитывая нагрузку в этом сезоне, Кубок лиги не самый нужный турнир, но именно Ньюкасл его действующий победитель.

Брэдфорд

Для «петухов» сезон начался обнадеживающе, ведь они сейчас лидеры Первой лиги или же третьего по значимости дивизиона. Борьба в чемпионате плотная, к тому же, команда может потерять первую строчку, ведь второй Стивенейдж отстает на очко, имея игру в запасе.

В последнем туре Бредфорд обыграл на выезде Кардифф со счетом 3:1. Стоит отметить, что команда исповедует атакующий футбол, в среднем в матчах с участием клуба забивается больше трех мячей в чемпионате. «Петухи» в нынешнем розыгрыше Кубка лиги прошли опытных представителей Чемпионшип, Блэкберн – 2:1 и Сток Сити – 3:0, причем обоих соперников одолели в гостях.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, но последний официальный матч был сыгран еще в 2001 году, когда Брэдфорд играл в элите.

Прогноз

Вполне ожидаемо хозяева котируются большими фаворитами, ведь Ньюкасл выше классом, а фактор своей арены должен помочь добиться желаемого результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ньюкасла – 1,1, ничья – 9,53, победа Бредфорда – 18,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как показывает практика, андердоги в подобных матчах настроены более решительно, рискну поставить на обмен голами за 2,14.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
24 сентября 2025 -
21:45
Брэдфорд Сити
Обе забьют 2.14 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на красную карточку Экитике за празднование гола
Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Брэдфорд Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23 сентября 2025, 22:16 0
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова

Главный тренер Бенфики рассказал об игровых изменениях в команде

Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24 сентября 2025, 07:36 28
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф

Михаил пока отстранен от футбола из-за допингового скандала

Команда Мудрика прокомментировала перспективы украинца в легкой атлетике
Футбол | 24.09.2025, 13:31
Команда Мудрика прокомментировала перспективы украинца в легкой атлетике
Команда Мудрика прокомментировала перспективы украинца в легкой атлетике
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Футбол | 24.09.2025, 10:49
32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
22.09.2025, 14:29 7
Теннис
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем