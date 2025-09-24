Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

24 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги между собой сыграют Ньюкасл и Брэдфорд. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Сороки» неоднозначно начали сезон, вроде и проиграли один матч из пяти в АПЛ, причем самому Ливерпулю, но при этом и выиграли всего раз, три матча завершились вничью. В последнем матче Ньюкасл разделил очки в гостях с Борнмутом – 0:0, и должен быть доволен таким исходом, так как провел слабый матч, всего 4 удара по воротам, из них один в створ.

Команда идет на 13-й строчке чемпионата, отрыв от опасной зоны составляет три очка, при этом недалеко и до первого квартета, всего четыре балла. Подопечные Эдди Хоу уже успели стартовать в Лиге чемпионов, где уступили дома Барселоне со счетом 1:2. Учитывая нагрузку в этом сезоне, Кубок лиги не самый нужный турнир, но именно Ньюкасл его действующий победитель.

Брэдфорд

Для «петухов» сезон начался обнадеживающе, ведь они сейчас лидеры Первой лиги или же третьего по значимости дивизиона. Борьба в чемпионате плотная, к тому же, команда может потерять первую строчку, ведь второй Стивенейдж отстает на очко, имея игру в запасе.

В последнем туре Бредфорд обыграл на выезде Кардифф со счетом 3:1. Стоит отметить, что команда исповедует атакующий футбол, в среднем в матчах с участием клуба забивается больше трех мячей в чемпионате. «Петухи» в нынешнем розыгрыше Кубка лиги прошли опытных представителей Чемпионшип, Блэкберн – 2:1 и Сток Сити – 3:0, причем обоих соперников одолели в гостях.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, но последний официальный матч был сыгран еще в 2001 году, когда Брэдфорд играл в элите.

Прогноз

Вполне ожидаемо хозяева котируются большими фаворитами, ведь Ньюкасл выше классом, а фактор своей арены должен помочь добиться желаемого результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ньюкасла – 1,1, ничья – 9,53, победа Бредфорда – 18,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как показывает практика, андердоги в подобных матчах настроены более решительно, рискну поставить на обмен голами за 2,14.