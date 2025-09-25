Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1. Дубли Жоэлинтона и Осулы. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
24.09.2025 21:45 – FT 4 : 1
Брэдфорд Сити
Кубок английской лиги
25 сентября 2025, 03:44 |
16
0

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26

Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1. Дубли Жоэлинтона и Осулы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября Ньюкасл переиграл Брэдфорд со счетом 4:1 в матче 1/16 финала Кубка английском лиги 2025/26.

Дубли за сорок оформили Жоэлинтон и Вильям Осула. Встреча состоялась на стадионе Сент-Джеймс Парк.

В четвертом раунде турнира подопечные Эдди Хау поборются против Тоттенхэма.

Кубок английской лиги 2025/26. 24 сентября, 1/16 финала

Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1

Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Энди Кук (Брэдфорд Сити), асcист Tommy Leigh.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
Брэдфорд Жоэлинтон Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Вильям Осула видео голов и обзор
