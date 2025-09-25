Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1. Дубли Жоэлинтона и Осулы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26
24 сентября Ньюкасл переиграл Брэдфорд со счетом 4:1 в матче 1/16 финала Кубка английском лиги 2025/26.
Дубли за сорок оформили Жоэлинтон и Вильям Осула. Встреча состоялась на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В четвертом раунде турнира подопечные Эдди Хау поборются против Тоттенхэма.
Кубок английской лиги 2025/26. 24 сентября, 1/16 финала
Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1
Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79
Видеообзор матча
События матча
