24 сентября Ньюкасл переиграл Брэдфорд со счетом 4:1 в матче 1/16 финала Кубка английском лиги 2025/26.

Дубли за сорок оформили Жоэлинтон и Вильям Осула. Встреча состоялась на стадионе Сент-Джеймс Парк.

В четвертом раунде турнира подопечные Эдди Хау поборются против Тоттенхэма.

Кубок английской лиги 2025/26. 24 сентября, 1/16 финала

Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1

Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79

Видеообзор матча