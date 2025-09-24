Младен БАРТУЛОВИЧ: «Футбол уже такой, что никого легко не обыграешь»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 20:14 |
«Металлист 1925» одержал победу над «Колосом» из Полонного – 4:1

ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Колосом» из Полонного (4:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

– «Колос» достойно проиграл. Как вы считаете, вы достойно выиграли нужно ли футболистов немного подкрутить? Вы в пятерке УПЛ, а соперник внизу аматорского чемпионата.

– Во-первых, поздравляю свою команду с победой и мы довольны, что победили. А что касается самого матча, мы знали, что на Кубок всегда бывают такие матчи.

Если ты не забиваешь быстро, начинается нервозность. Так сегодня и было. Я хочу похвалить команду соперника, которая сегодня давала достойное сражение. Они – молодцы, они хорошо играли, для нас это было немного нервно. Самое важное для нас – победа, проход дальше и чтобы обошлось без травм.

– Можно сказать, что победили малой кровью?

– Нет, не малой кровью. Ребята тоже отдали много сил, потому что было тяжелое поле. Футбол уже такой, что никого легко не обыграешь. Это показывают результаты в Кубке, где любительские команды выбивают команды из Первой лиги или из УПЛ. Нельзя расслабиться и легко выиграть.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»
Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Колос Полонное пресс-конференция Младен Бартулович
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
