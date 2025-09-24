Благодаря нигерийцам. Металлист 1925 вышел в 1/8 финала Кубка Украины

24 сентября в 15:30 по Киеву начался матч обновленного 1/16 финала Кубка Украины. На поле сошлись «Колос Полонное» и «Металлист 1925».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фактически, победу харьковчанам гарантировали голы нигерийцев Кристиана Мба и Питера Итодо. Позже один мяч отыграл игрок «Колоса» Алишер Якубов, но в компенсированное ко второму тайму время Иван Литвиненко и Ярослав Карпизин сделали счет разгромным – 4:1.

Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября

Колос Полонное – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Якубов, 75 – Мба, 55, Итодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпизин, 90+4

Видеозапись матча