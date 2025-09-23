Колос Полонное – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 15:30
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Колос» Полонное – «Металлист 1925». Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье» и начнется в 15:30.
Колос Полонное
«Колос» – один из аматорских клубов, пробившихся в 1/16 финала Кубка Украины. В предыдущей стадии турнира команда играла с «Нефтяником» Долина. После нулевой ничьей в основное время «Колос» выиграл в серии пенальти со счетом 4:1.
«Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. В своем предыдущем поединке команда одержала победу со счетом 6:0.
Металлист 1925
В шести матчах УПЛ «Металлист 1925» потерпел одно поражение. После него команда не проигрывала – три победы и ничья с «Шахтером». В предыдущем туре команда Младена Бартуловича обыграла «Полтаву» 2:0, но потеряла футболиста. Ари Моура получил травму колена и пропустит 4-5 месяцев.
В Кубке Украины «Металлист 1925» играл с «Оболонью». Харьковский клуб обыграл киевлян со счетом 2:0.
Интересные факты
Средний возраст игроков «Колоса» на два года больше, чем средний возраст футболистов «Металлиста 1925».
Личные встречи
Матч станет первым в истории противостояния команд
Прогноз
Разница между командами довольно существенна. Возможен тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,80.
15:30
