В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Колос» Полонное – «Металлист 1925». Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье» и начнется в 15:30.

Колос Полонное

«Колос» – один из аматорских клубов, пробившихся в 1/16 финала Кубка Украины. В предыдущей стадии турнира команда играла с «Нефтяником» Долина. После нулевой ничьей в основное время «Колос» выиграл в серии пенальти со счетом 4:1.

«Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. В своем предыдущем поединке команда одержала победу со счетом 6:0.

Металлист 1925

В шести матчах УПЛ «Металлист 1925» потерпел одно поражение. После него команда не проигрывала – три победы и ничья с «Шахтером». В предыдущем туре команда Младена Бартуловича обыграла «Полтаву» 2:0, но потеряла футболиста. Ари Моура получил травму колена и пропустит 4-5 месяцев.

В Кубке Украины «Металлист 1925» играл с «Оболонью». Харьковский клуб обыграл киевлян со счетом 2:0.

Интересные факты

Средний возраст игроков «Колоса» на два года больше, чем средний возраст футболистов «Металлиста 1925».

Личные встречи

Матч станет первым в истории противостояния команд

Прогноз

Разница между командами довольно существенна. Возможен тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,80.