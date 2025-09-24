Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос П – Металлист 1925 – 1:4. 2 гола на 90+. Видеообзор
Кубок Украины
Колос Полонное
24.09.2025 15:30 – FT 1 : 4
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
243
0

Колос П – Металлист 1925 – 1:4. 2 гола на 90+. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Украины

ФК Металлист 1925

В 1/16 финала Кубка Украины 24 сентября в 15:30 сыграли любительский «Колос» (Полонное) и представитель Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» (Харьков).

Поединок закончился результатом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что харьковчане забили 2 последних гола на 90+3 и 90+4 минутах.

Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября

Колос Полонное – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Якубов, 75 – Мба, 55, Итодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпизин, 90+4

Видеозапись матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карпизин (Металлист 1925).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Иван Литвиненко (Металлист 1925).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Алишер Якубов (Колос Полонное).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
Дмитрий Вус
