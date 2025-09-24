Колос П – Металлист 1925 – 1:4. 2 гола на 90+. Видеообзор

В 1/16 финала Кубка Украины 24 сентября в 15:30 сыграли любительский «Колос» (Полонное) и представитель Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» (Харьков).

Поединок закончился результатом 4:1 в пользу гостей.

Интересно, что харьковчане забили 2 последних гола на 90+3 и 90+4 минутах.

Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября

Колос Полонное – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Якубов, 75 – Мба, 55, Итодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпизин, 90+4

Видеозапись матча