Колос П – Металлист 1925 – 1:4. 2 гола на 90+. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Украины
В 1/16 финала Кубка Украины 24 сентября в 15:30 сыграли любительский «Колос» (Полонное) и представитель Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» (Харьков).
Поединок закончился результатом 4:1 в пользу гостей.
Интересно, что харьковчане забили 2 последних гола на 90+3 и 90+4 минутах.
Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября
Колос Полонное – Металлист 1925 – 1:4
Голы: Якубов, 75 – Мба, 55, Итодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпизин, 90+4
Видеозапись матча
События матча
