24 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Колос Полонное» и «Металлист 1925».

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Иван Салаш из Калуша.

Колос П – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.