  Колос П – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Колос Полонное
24.09.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 сентября 2025, 12:33
96
0

Колос П – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 24 сентября в 15:30

24 сентября 2025, 12:33 |
96
0
УПЛ

24 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Колос Полонное» и «Металлист 1925».

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Иван Салаш из Калуша.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Колос Полонное Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
