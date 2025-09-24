Колос П – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 24 сентября в 15:30
24 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Колос Полонное» и «Металлист 1925».
Начало игры в 15:30 по Киеву.
Главным арбитром матча будет Иван Салаш из Калуша.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
