Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
24 сентября 2025, 14:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:21
Алехандро Табило вернулся поднялся на 72-е место, Александр Бублик стал 16-м

Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

23 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 250 в Ханчжоу и Ченду.

Победителем соревнований в Ханчжоу стал Александр Бублик, который теперь является 16-й ракеткой мира. В финале он одолел Валентена Ройе – француз впервые сыграл в решающем поединке на уровне Тура. Ройе прибавил 12 мест и теперь идет 76-м.

Трофей в Ченду завоевал чилиец Алехандро Табило. Он улучшил сразу 40 позиций. Табило вернулся в топ-100, поднявшись со 112-го места на 72-е.

В первой десятке никаких изменений не произошло. Первым идет Карлос Алькарас, следом за ним расположен Янник Синнер – разрыв составляет 760 очков. В топ-5 также находятся Александр Зверев, Новак Джокович и Тейлор Фритц.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

