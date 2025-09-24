Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций

23 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 250 в Ханчжоу и Ченду.

Победителем соревнований в Ханчжоу стал Александр Бублик, который теперь является 16-й ракеткой мира. В финале он одолел Валентена Ройе – француз впервые сыграл в решающем поединке на уровне Тура. Ройе прибавил 12 мест и теперь идет 76-м.

Трофей в Ченду завоевал чилиец Алехандро Табило. Он улучшил сразу 40 позиций. Табило вернулся в топ-100, поднявшись со 112-го места на 72-е.

В первой десятке никаких изменений не произошло. Первым идет Карлос Алькарас, следом за ним расположен Янник Синнер – разрыв составляет 760 очков. В топ-5 также находятся Александр Зверев, Новак Джокович и Тейлор Фритц.

