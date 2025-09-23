Девятый номер рейтинга ATP проиграл финал турнира в Китае 112-й ракетке

Чилийский теннисист Алехандро Табило (АТР 112) стал победителем хардового турнира АТР 250 в Ченду, Китай.

В финале он в трех сетах переиграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти (Италия) за 2 часа и 39 минут.

ATP 250 Ченду. Хард. Финал

Лоренцо Музетти (Италия) [1] – Алехандро Табило (Чили) – 3:6, 6:2, 6:7 (5:7)

Музетти и Табило провели второе очное противостояние. В 2021 году Лоренцо одолела Алехандро на челленджере в Анталье.

Табило завоевал первый трофей в сезоне и третий в карьере. Он также впервые сумел переиграть соперника из топ-20 рейтинга на харде (15 поражений).

В обновленной версии рейтинга Табило поднимается на 72-е место.