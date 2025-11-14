Алькарас одолел Музетти и с тремя победами вышел в плей-офф ATP Finals 2025

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл три матча из трех на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

В третьем туре испанец в двух сетах переиграл Лоренцо Музетти за 1 час и 24 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Третий тур. 14 ноября

Карлос Алькарас (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:1

Алькарас и Музетти провели восьмое очное противостояние. Карлос в седьмой раз одолел Лоренцо, в частности в четвертый раз в 2025 году.

Карлос занял первое место в квартете и в полуфинале ATP Finals сыграет либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Александра Зверева.

Алькарас одержал 70 побед в этом сезоне. Карлос гарантировано завершит год на вершине мирового рейтинга.