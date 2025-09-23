Определен победитель турнира ATP 250 в Ханчжоу

Представитель Казахстана Александр Бублик (АТР 19) завоевал трофей на хардовом турнире ATP 250 в Ханчжоу, Китай.

В финале казахстанец в двух сетах оказался сильнее Валентена Ройе (Франция, ATP 88) за 1 час и 53 минуты.

ATP 250 Ханчжоу. Хард. Финал

Валентен Ройе (Франция) [Q] – Александр Бублик (Казахстан) [3] – 6:7 (4:7), 6:7 (4:7)

Ройе впервые в карьере сыграл в финале на уровне Тура. Валентен стартовал с квалификации и на своем пути в основной сетке прошел Александера Ковачевича, Андрея Рублева, Лернера Тьена и Корентена Муте.

Бублик выиграл восьмой титул в карьере и четвертый в сезоне.