Стал известен первый финалист Мастерса в Париже

Канадский теннисист и 10-й номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим стал первым финалистом турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

В полуфинале канадец в двух сетах переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 16) за 1 час и 37 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [9] – Александр Бублик (Казахстан) [13] – 7:6 (7:3), 6:4

Оже в шестой раз сыграл против Бублика на уровне Тура и добыл четвертую победу.

Феликс в Берси, помимо Александра, также одолел Франсиско Комесанью, Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера и Валентена Вашеро. В решающем поединке он сыграет либо против Александра Зверева, либо против Янника Синнера.

Оже-Альяссим пробился в 20-й финал на уровне АТР и во второй на Мастерсах. В 2024 году он уступил Андрею Рублеву в матче за трофей Мастерса в Мадриде.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine