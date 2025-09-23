Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 сентября 2025, 23:28
Леванте – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26

Леванте – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 сентября мадридский Реал играет против Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Коллективы проводят поединок на арене Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Наставник сливочных Хаби Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Леванте – Реал Мадрид – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 28 мин.

ГОЛ! 0:2 Мастантуоно, 38 мин.

По теме:
ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
Реал Мадрид Леванте Леванте - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Франко Мастантуоно
