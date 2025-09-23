Леванте – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 сентября мадридский Реал играет против Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Коллективы проводят поединок на арене Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по Киеву.

Наставник сливочных Хаби Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Леванте – Реал Мадрид – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 28 мин.

ГОЛ! 0:2 Мастантуоно, 38 мин.