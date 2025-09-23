Леванте – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26
23 сентября мадридский Реал играет против Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Коллективы проводят поединок на арене Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Наставник сливочных Хаби Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве.
Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября
Леванте – Реал Мадрид – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 28 мин.
ГОЛ! 0:2 Мастантуоно, 38 мин.
