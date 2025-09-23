С голом Дзаньоло. Удинезе одолел Палермо в Кубке Италии

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Палермо».

Встречу принял «Блюэнерджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/16 финала

Удинезе – Палермо – 2:1

Голы: Дзаньоло, 41, Миллер, 45 – Педа, 90+3

