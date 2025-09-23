Италия23 сентября 2025, 21:27 |
47
0
С голом Дзаньоло. Удинезе одолел Палермо в Кубке Италии
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1
23 сентября 2025, 21:27 |
47
0
Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Палермо».
Встречу принял «Блюэнерджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/16 финала
Удинезе – Палермо – 2:1
Голы: Дзаньоло, 41, Миллер, 45 – Педа, 90+3
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 08:25 27
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне
Футбол | 23 сентября 2025, 14:03 26
Наставник «сине-желтых» готов покинуть национальную команду ради «Панатинаикоса»
Футбол | 23.09.2025, 21:22
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 19:35 13
23.09.2025, 07:35 5
22.09.2025, 21:06
22.09.2025, 08:17 6
22.09.2025, 01:18 3
22.09.2025, 23:49 30
22.09.2025, 07:41 55
22.09.2025, 14:57 13