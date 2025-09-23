Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Палермо».

Встречу примет «Блюэнерджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Удинезе» – «Палермо». Смотреть онлайн. LIVE трансляция