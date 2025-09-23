Италия23 сентября 2025, 15:32 |
Удинезе – Палермо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии
Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Палермо».
Встречу примет «Блюэнерджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Удинезе» – «Палермо». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Удинезе – ПалермоСмотреть трансляцию
