Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удинезе – Палермо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Удинезе
23.09.2025 19:30 - : -
Палермо
Италия
23 сентября 2025, 15:32 |
Удинезе – Палермо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии

Удинезе – Палермо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Палермо».

Встречу примет «Блюэнерджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Удинезе» – «Палермо». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Удинезе – Палермо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Удинезе Палермо Кубок Италии по футболу смотреть онлайн
