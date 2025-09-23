Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
Португалия
23 сентября 2025, 21:34 | Обновлено 23 сентября 2025, 21:40
Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве

23 сентября в 22:15 состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии

Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23 сентября в 22:15 состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика будет принимать Риу Аве на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бенфика назвала стартовый состав на поединок с Риу Аве.

Украинцы – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика, Жил Висенте (по 13).

Стартовые составы на матч Бенфики и Риу Аве

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
