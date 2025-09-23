Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
23 сентября в 22:15 состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии
23 сентября в 22:15 состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика будет принимать Риу Аве на стадионе Да Луж в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бенфика назвала стартовый состав на поединок с Риу Аве.
Украинцы – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика, Жил Висенте (по 13).
Стартовые составы на матч Бенфики и Риу Аве
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман оценил перспективы львовского Руха
Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами