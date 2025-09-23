Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САМБОРСКИЙ: «Этот спарринг будет полезным для сборной Украины U-16»
Молодежные турниры
23 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 23 сентября 2025, 16:30
38
0

САМБОРСКИЙ: «Этот спарринг будет полезным для сборной Украины U-16»

Наставник юношеской команды рассказал об учебно-тренировочных сборах

23 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 23 сентября 2025, 16:30
38
0
САМБОРСКИЙ: «Этот спарринг будет полезным для сборной Украины U-16»
УАФ. Владимир Самборский

Головний тренер юнацької збірної України (футболісти не старші 2010 року народження) Володимир Самборський розповів про плани на майбутній збір.

З 22 вересня в наймолодшої збірної України U-16 – тренувальний збір, під час якого синьо-жовті проведуть два контрольні поєдинки: 23 вересня – з Металістом 1925 U-17 і 27 вересня – з Колосом U-19. Головний тренер команди Володимир Самборський відповів на запитання.

– Які плани у збірної на цей збір, крім двох спарингів?

– Це другий збір в історії цієї команди. Вперше збірна збиралася в грудні минулого року, виступивши в міжнародному турнірі практично без тренувального процесу. Зараз майбутню роботу я б назвав більше навчально-селекційною. Це наймолодша збірна України, тому руку на пульсі потрібно тримати постійно. У нас з'явилася можливість попрацювати не в дати УЄФА, тому дякую клубам, які відпустили своїх футболістів.

Що стосується вашого запитання, то протягом тижня будемо знайомитися, дивитися на хлопців, хто і як буде приймати вимоги, принципи гри тренерського штабу, як гравці адаптуються в збірній.

– Зрозуміло, що на цей збір було складно запросити футболістів із-за кордону. Проте скільки таких людей у вас на олівці?

– Їх дуже багато. Скажу так, не один десяток. І зараз триває, так би мовити, селекційний процес на відстані. Ми розмовляємо з хлопцями, їхніми батьками, які надсилають нам відео з іграми дітей, тому поки що так і знайомимося.

– До товариських матчів. Якщо в Металісті 1925 будуть практично однолітки, то Колос на три роки старший. Це було зроблено навмисно?

– Так. З ковалівською командою ми зіграємо в останній день збору, потренувавшись перед грою три повноцінні дні. Хочеться подивитися, як на тлі старших футболістів наші гравці мислять на полі, як вони приймають рішення, як проявляють характер. Упевнений, що подібний спаринг буде дуже корисним для цієї збірної України.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Кирило Торхов (Шахтар Донецьк), Данило Сичов (Кривбас Кривий Ріг)

Захисники: Максим Мисюра, Микита Богатир (обидва – Шахтар Донецьк), Владислав Дзюбенко (Динамо Київ), Костянтин Кислянка, Стефан Тимчук, Микола Калараш (усі – Рух Львів), Дмитро Пушкалов (Металіст 1925 Харків), Ярослав Кибукевич (Полісся Житомир)

Півзахисники: Ілля Островський, Денис Пономарьов, Денис Гордєєв, Михайло Бойко (усі – Рух Львів), Ілля Бирладяну, Олександр Кравчук (обидва – Шахтар Донецьк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкаси), Данило Довгий (Динамо Київ)

Нападники: Артур Мартинюк (Динамо Київ), Артем Федушко, Олег Дзюринець (обидва – Рух Львів), Святослав Сердюковський (Ужгород), Єгор Гребельник (Лівий берег Київ)

Товариські матчі юнацької збірної України U-16

  • 23.09. 17:00. Україна U-16 – Металіст 1925 U-17
  • 27.09. 11:00. Україна U-16 – Колос U-19
По теме:
Украина U-16 – Металлист 1925 U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U16 на матч с Металлистом 1925 U17
КОСЕНКО: «Я определил капитана сборной Украины. Он этого заслуживает»
товарищеские матчи Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 учебно-тренировочные сборы Колос Ковалевка U-19
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Футбол | 23 сентября 2025, 16:44 2
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ

Легендарный в прошлом фулбек считает, что по этой причине «селесао» теряют шансы на победу на ЧМ

Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23 сентября 2025, 11:26 11
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят

Валерий Василенко – о несправедливой справедливости футбола

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22.09.2025, 21:06
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 11
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 51
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем