САМБОРСКИЙ: «Этот спарринг будет полезным для сборной Украины U-16»

Головний тренер юнацької збірної України (футболісти не старші 2010 року народження) Володимир Самборський розповів про плани на майбутній збір.

З 22 вересня в наймолодшої збірної України U-16 – тренувальний збір, під час якого синьо-жовті проведуть два контрольні поєдинки: 23 вересня – з Металістом 1925 U-17 і 27 вересня – з Колосом U-19. Головний тренер команди Володимир Самборський відповів на запитання.

– Які плани у збірної на цей збір, крім двох спарингів?

– Це другий збір в історії цієї команди. Вперше збірна збиралася в грудні минулого року, виступивши в міжнародному турнірі практично без тренувального процесу. Зараз майбутню роботу я б назвав більше навчально-селекційною. Це наймолодша збірна України, тому руку на пульсі потрібно тримати постійно. У нас з'явилася можливість попрацювати не в дати УЄФА, тому дякую клубам, які відпустили своїх футболістів.

Що стосується вашого запитання, то протягом тижня будемо знайомитися, дивитися на хлопців, хто і як буде приймати вимоги, принципи гри тренерського штабу, як гравці адаптуються в збірній.

– Зрозуміло, що на цей збір було складно запросити футболістів із-за кордону. Проте скільки таких людей у вас на олівці?

– Їх дуже багато. Скажу так, не один десяток. І зараз триває, так би мовити, селекційний процес на відстані. Ми розмовляємо з хлопцями, їхніми батьками, які надсилають нам відео з іграми дітей, тому поки що так і знайомимося.

– До товариських матчів. Якщо в Металісті 1925 будуть практично однолітки, то Колос на три роки старший. Це було зроблено навмисно?

– Так. З ковалівською командою ми зіграємо в останній день збору, потренувавшись перед грою три повноцінні дні. Хочеться подивитися, як на тлі старших футболістів наші гравці мислять на полі, як вони приймають рішення, як проявляють характер. Упевнений, що подібний спаринг буде дуже корисним для цієї збірної України.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Кирило Торхов (Шахтар Донецьк), Данило Сичов (Кривбас Кривий Ріг)

Захисники: Максим Мисюра, Микита Богатир (обидва – Шахтар Донецьк), Владислав Дзюбенко (Динамо Київ), Костянтин Кислянка, Стефан Тимчук, Микола Калараш (усі – Рух Львів), Дмитро Пушкалов (Металіст 1925 Харків), Ярослав Кибукевич (Полісся Житомир)

Півзахисники: Ілля Островський, Денис Пономарьов, Денис Гордєєв, Михайло Бойко (усі – Рух Львів), Ілля Бирладяну, Олександр Кравчук (обидва – Шахтар Донецьк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкаси), Данило Довгий (Динамо Київ)

Нападники: Артур Мартинюк (Динамо Київ), Артем Федушко, Олег Дзюринець (обидва – Рух Львів), Святослав Сердюковський (Ужгород), Єгор Гребельник (Лівий берег Київ)

Товариські матчі юнацької збірної України U-16