Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 Кубка Украины по футболу, где любительский Денгофф (Денисовка) будет принимать Агробизнес, представляющий Первую лигу Украины.

В прошлом раунде Денгофф в безумном матче 1/32 финала выбил Прикарпатье, обыграв клуб Первой лиги Украины в серии пенальти. Агробизнес в матче 1/32 финала Кубка Украины спокойно разобрался с Диназом (0:3), представляющим Вторую лигу Украины.

Матч Денгофф – Агробизнес состоится в Ковалевке на стадионе «Колос», во вторник, 23 сентября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Денгофф – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция