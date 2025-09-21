Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь ХАРАТИН: «Играли с лидером чемпионата. Результат положительный»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 17:20 | Обновлено 21 сентября 2025, 17:26
Игорь ХАРАТИН: «Играли с лидером чемпионата. Результат положительный»

Игрок «Вереса» подвел итоги встречи с «Колосом»

ФК Верес. Игорь Харатин

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал гостевой матч шестого тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса» из Ковалевки. Клуб из Ровного сохранил свои ворота на замке и сыграли вничью с соперником – 0:0.

«Играли с лидером чемпионата, хорошая команда, квалифицированная. Поэтому ничья – это в целом положительный для нас результат. У обеих команд были моменты, но также было много борьбы. Игра была нелегкой, вязкой. Поэтому итоговый результат закономерен. Хорошо, что мы снова сыграли на ноль, снова не проиграли. В целом из этой игры можно вынести много позитива.

Мы серьезно готовились к этой встрече, много смотрели матчей с участием «Колоса». Знали, что у них хорошие квалифицированные футболисты. Команда демонстрирует качественную игру. Поэтому для нас было важно надежно сыграть в обороне. Также сегодня очень помогала поддержка наших невероятных болельщиков. Спасибо им за атмосферу на матче.

Впереди – кубковый поединок. Лишь четыре дня на подготовку к этой игре, но этого достаточно, чтобы восстановиться», – сказал Харатин.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес Игорь Харатин
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
